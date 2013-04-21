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۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۵:۴۱

با حضور محمدی زاده/

فاز نخست تصفیه خانه فاضلاب شوشتر به بهره برداری رسید

فاز نخست تصفیه خانه فاضلاب شوشتر به بهره برداری رسید

شوشتر - خبرگزاری مهر: فاز اول تصفیه خانه فاضلاب شهرستان شوشتر با حضور محمد جواد محمدی زاده، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان در این مراسم اظهار کرد: فاز اول تصفیه خانه فاضلاب شوشتر به ظرفيت 22 هزار متر مكعب در شبانه روز، 600 کیلومتر خطوط شبکه اصلی و فرعی فاضلاب، 20 هزار انشعاب فاضلاب و 9 ايستگاه پمپاژ فاضلاب شهرهاي استان خوزستان امروز به بهره برداری رسید.

محمدعلی صنیعی نژاد هدف از اجراي اين طرح عظيم زیست محیطی را حذف ورود فاضلاب به رودخانه کارون و گرگر، جمع آوري، انتقال و دفع بهداشتي فاضلاب، پيشگيري از آلودگي هاي زيست محيطي و ارتقای سطح بهداشت عنوان کرد و افزود: برای اجرای این پروژه ها در مجموع مبلغ سه هزار میلیارد ریال از محل اعتبار اوراق مشارکت مردمی و تملک دارایی ها هزینه شده است.

رئیس هیئت مدیره شرکت آبفا خوزستان با بیان اینکه تصفیه خانه فاضلاب شوشتر در زمینی به مساحت 10 هکتار احداث شده است، عنوان کرد: این تصفیه خانه که با فرآیند لجن فعال کار می کند 122 هزار مترمکعب در شبانه روز ظرفیت دارد و جمعیتی معادل 110 هزار نفر را تحت پوشش خود قرار می دهد.

صنیعی نژاد گفت: همچنین با اجرای 600 کیلومتر خطوط شبکه اصلی و فرعی در 16 شهر آبادان، خرمشهر، ماهشهر، بندر امام، شادگان، سوسنگرد، هويزه، رفيع، بستان، شوشتر، دزفول، بهبهان، انديمشك، شوش، ايذه و رامهرمز بیش از 20 هزار انشعاب فاضلاب تاکنون واگذار شده است.

وی یاد آور شد : هم اکنون پروژه های اجرای خطوط شبکه فاضلاب در 16 شهر استان فعال است و با پایان عملیات احداث          4 هزار و 600 کیلومتر شبکه فاضلاب در این شهرها 385 هزار اشتراک فاضلاب به مشترکین فاضلاب استان افزوده خواهد شد.

کد مطلب 2037337

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