نوذر منفرد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن عرض تسلیت به مناسبت درگذشت تعدادی از مردم شهرستان دشتی و همچنین آروزی صبر برای بازماندگان این حادثه اظهار داشت: جهادگران ما مانند نیروهای دیگر کمکرسانی به مناطق آسیب دیده از ابتدای وقوع حادثه در مناطق حضور پیدا کردند.
وی افزود: نیاز اولیه مردم این مناطق آبرسانی و آواربرداری بوده که با بسیج شدن همه ادارات توانستیم در همان ساعات ابتدایی این کمکها را به مردم شهرهای زلزلهزده انجام دهیم.
منفردادامه داد: بعد از امدادرسانی اولیه جهاد کشاورزی با اعزام اکیپهای مختلف کارشناس به این مناطق کار ضدعفونی محل و برآورد خسارت به چاهها، اماکن دامی، دامداریها، مرغداریها، مزارع کشاورزی و جادههای بین مزارع را انجام دادند.
رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان بوشهر خاطرنشان کرد: تلاشمان این است که کشاورزان برداشت محصول گندم خود را با کمک اکیپهای ما شروع کنند.
وی تصریح کرد: مناطق زلزلهزده شهرستان دشتی از مناطق مهم کشاورزی استان بوشهر هستند که باید به مردم این مناطق کمک کنیم تا بتوانند کشاورزی خود را احیا کنند.
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