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۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۶:۰۱

منفرد با مهر مطرح کرد:

اعزام اکیپ‌هایی برای برآورد خسارت بخش کشاورزی به مناطق زلزله‌زده

اعزام اکیپ‌هایی برای برآورد خسارت بخش کشاورزی به مناطق زلزله‌زده

بوشهر - خبرگزاری مهر: رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان بوشهر گفت: اکیپ‌هایی را برای برآورد خسارات ناشی از زلزله شهرستان دشتی در بخش کشاورزی به این مناطق اعزام کرده‌ایم.

نوذر منفرد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن عرض تسلیت به مناسبت درگذشت تعدادی از مردم شهرستان دشتی و همچنین آروزی صبر برای بازماندگان این حادثه اظهار داشت: جهادگران ما مانند نیروهای دیگر کمک‌رسانی به مناطق آسیب دیده از ابتدای وقوع حادثه در مناطق حضور پیدا کردند.

وی افزود: نیاز اولیه مردم این مناطق آب‌رسانی و آواربرداری بوده که با بسیج شدن همه ادارات توانستیم در همان ساعات ابتدایی این کمک‌ها را به مردم شهرهای زلزله‌زده انجام دهیم.

منفردادامه داد: بعد از امدادرسانی اولیه جهاد کشاورزی با اعزام اکیپ‌های مختلف کارشناس به این مناطق کار ضدعفونی محل و برآورد خسارت به چاه‌ها، اماکن دامی، دامداری‌ها، مرغ‌داری‌ها، مزارع کشاورزی و جاده‌های بین مزارع را انجام دادند.

رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان بوشهر خاطرنشان کرد: تلاشمان این است که کشاورزان برداشت محصول گندم خود را با کمک اکیپ‌های ما شروع کنند.

وی تصریح کرد: مناطق زلزله‌زده شهرستان دشتی از مناطق مهم کشاورزی استان بوشهر هستند که باید به مردم این مناطق کمک کنیم تا بتوانند کشاورزی خود را احیا کنند.

کد مطلب 2037338

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