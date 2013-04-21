سرطان دومین عامل مرگ و میر در مازندران است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا شهرياري ظهر یکشنبه در نشستی خبری با بيان اينكه سرطان يكي از كابوس هاي دوران است، اظهار داشت: طبق گزارش سازمان جهاني بهداشت از هر يك ميليون كودك، 200 تا 250 نفر به سرطان مبتلا مي شوند و طبق آمار وزارت علوم پزشكي بالاترين آمار سرطان در شمال كشور وجود دارد.

وی با اشاره به اينكه مازندران در خط سرطان قرار گرفته است افزود: سرطان دومين عامل مرگ ومير كودكان بعد از تصادف محسوب مي شود.

شهریاری، تشكيل انجمن ماهك را در سال 89 دانست و افزود: در فروردين سال 89 گروه كثيري از خيرين جهت سمينار حمايت از كودكان مبتلا به سرطان به دعوت رئیس بيمارستان گردهم جمع شدند و هیئت مديره مجمع خيران حمايت از كودكان مبتلا به سرطان ماهك آغاز به كار كرد.

رئيس هيئت مديره انجمن ماهك به اهدا زميني به مساحت دو هزار متر مربع و به ارزش تقريبي سي ميليارد ريال اشاره و تصريح كرد: اين زمين با وصيت نامه زنده ياد دكتر اسماعيل شهيدي براي ساخت بيمارستان جهت مداواي كودكان مبتلا به سرطان به دانشگاه علوم پزشكي اهدا شد.

شهرياري افزود: با مساعدت شهرداري و شوراي شهر، پروانه ساختماني به ارزش ريالي 6 ميليارد ريال به نفع كودكان مبتلا به سرطان در 5 طبقه در مساحت حدود شش هزار متر مربع جهت صدور پروانه در دست اقدام است.

وی بیان داشت: بيش از هفت ميليارد تومان هزينه ساخت بيمارستان فوق تخصصي سرطان است.