قاتل صاحبخانه قصاص می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رسیدگی به این پرونده از 21 تیرماه سال 90 همزمان با قتل مردی به نام محمد در دستور کار تیم جنایی قرار گرفت. کارآگاهان پلیس آگاهی تهران پس از تجسس های گسترده عامل جنایت به نام عبدالناصر 55 ساله را شناسایی و دستگیر کردند.

متهم در بازجویی های اولیه به ارتکاب این جنایت اعتراف کرد که پرونده اش با صدور کیفرخواست برای محاکمه به شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.

متهم به قتل دیروز در جلسه محاکمه اش با قبول اتهام خود گفت: من مستاجر مقتول بودم او از من خواسته بود خانه را تخلیه کنم روز حادثه برای عضو کردن لباس هایم به خانه رفته که در راه پله با محمد روبرو شدم. او دوباره خواست که خانه را هر چه سریعتر تخلیه کنم بر سر این موضوع با هم درگیر شدم که در یک لحظه کنترلم را از دست داده و او را با ضربه چاقو به قتل رساندم. من قصد کشتن صاحبخانه ام را نداشتم و نمی دانم چرا با چاقو او را زدم.

پس از آخرین دفاعیات متهم و وکیل مدافعش قضات دادگاه برای صدور حکم وارد شور شده و عبدالناصر را به قصاص محکوم کردند.