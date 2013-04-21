شايعه برکناری استاندار خراسان رضوی/ این طرح از نظر نمایندگان مردود است

به گزارش خبرنگار مهر حسین محمدزاده ظهر يكشنبه در جمع خبرنگاران اظهار كرد: تاکنون هیچ دلیلی برای برکناری ایشان مطرح نشده است و ما تعجب می کنیم چرا این مدیر موفق شایعه برکناری اش در سطح جامعه پخش شده و نگرانی های بسیاری را به دنبال داشته است و هر روز بایستی نسبت به این موضوع به صدها نفر پاسخ دهیم.

وی با بیان اینکه برکناری استاندار خراسان رضوی در آستانه انتخابات شبهه سیاسی دارد، گفت: این برکناری این شبهه را به وجود می آورد که دولت می خواهد در آستانه انتخابات نیروهای مورد نظر خود را در استانها بگذارد.

نماینده مردم درگز در مجلس شورای اسلامی گفت: درحالی که تنها چند ماه از عمر دولت دهم باقی مانده است بایستی شاهد پراکنده شدن چنین مطالبی باشیم که هیچگونه ارزیابی مثبتی را در بر ندارد.

وی افزود: چنانچه این موضوع تحقق یابد به جد از وزیر کشور برای پاسخ دادن برای علت برکناری ایشان توضیح خواهیم خواست و این طرح از نظر نمایندگان استان خراسان رضوی مردود است.