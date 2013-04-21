حاشیه های شورای شهر شیراز/ از طرح تله کابین قصردشت تا نصب پوستر عضو متوفی شورا

به گزارش خبرنگار مهر، حضار امروز صحن علنی شورای شهر شیراز امروز رنگ و بومی خاص داشت زیرا در بدو ورود به صحن علنی با پوستر مرحوم فهندژ سعدی عضو متوفی شورا مواجه شدند که در سومین سالروز در گذشت او این پوستر در کنار صندلی او و پارچه ای نیز به همین مناسبت در شورا نصب شده بود.

از طرفی دیگر نیز رئیس و تعدادی از اعضای شورای شهر پس از اتمام جلسه علنی برای دیدار با خانواده مرحوم فهندژ سعدی به سرکشی از خانواده او رفتند.

تله کابین بر روی باغات قصردشت

در این جلسه محمدحق نگر عضو شورای شهر نیز بارها تاکید کرد که باید تا زمان باقیمانده از فعالیت شورا کار هایی را انجام دهیم که از جمله این کار ها راه اندازی تله کابین بر روی باغات قصر دشت شیراز بود.

این بحث از جایی آغاز شد که این عضو شورا با اشاره به وضعیت باغات قصردشت و وجود این زیر ساخت مهم در بخش گردشگری به مدت زمان باقی مانده از شورای سوم اشاره و تاکید کرد که باید در این مدت کار اجرایی نصب این تلکابین انجام شود تا در کارنامه عملکرد شورا این فعالیت شفاف وجود داشته باشد.

این عضو، چهار طرح را پیشنهاد داد تا به قول خودش مزه خدمات شورا و شهرداری به ذائقه مردم خوش بیاید که اولین آن تزریق بودجه به سازمان قطار شهری شیراز برای اتمام کارهای باقی مانده، مشارکت با مالکین باغات قصردشت برای توسعه گردشگری ، توسعه شهر شیراز و تحقق آرمان سومین حرم اهل بیت(ع) با تبدیل شدن شیراز به شهر زیارتی، گردشگری و درمانی است که برای محقق شدن این خواسته باید با کارشناسان و جامعه پزشکی مشورت کرد.

هیئت رئیسه شورا تغییر نمی کند

اما در بخشی دیگر، طی هفته جاری باید انتخاب اعضای هیئت رئیسه جدید در شورا ها انجام شود که البته با هماهنگی ها و رای گیری در شورای شهر شیراز همه تصمیم گرفتند که هیئت رئیسه به کار خود ادامه دهد.

اما اگر کسی از اعضا درخواست جدا شدن از کمیسیونی را دارد می تواند آن را مطرح کند که البته این درخواست نیز مورد موافقت قرار گرفت.