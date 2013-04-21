  1. استانها
  2. قم
۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۵:۲۰

موسوی نیا به مهر خبر داد:

طرح ختم قرآن در مدارس قم اجرا می‌شود

طرح ختم قرآن در مدارس قم اجرا می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: کارشناس قرآن اداره کل آموزش و پرورش استان قم از اجرای طرح ختم قرآن در مدارس این استان خبر داد.

سید محمد حسن موسوی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: طرح ختم قرآن به صورت نرم افزاری در 420 گروه 120 نفره اجرا می شود.

وی گفت: به دلیل حجم بالای تقاضا سایتی با عنوان سایت ختم قرآن طراحی شده است که دانش آموزان علاقمند به شرکت در این طرح می‌توانند به این سایت مراجعه کرده و ثبت نام کنند.

کارشناس قرآن اداره کل آموزش و پرورش استان قم ادامه داد: پس از ثبت نام با وارد کردن کد ملی حزبی برای قرائت مشخص می شود.

وی با اشاره به اینکه این طرح به صورت 120 روزه اجرا می شود افزود: چهارمین دوره طرح ختم قرآن در سال جدید آغاز شده است.

موسوی نیا گفت: طرح ختم قرآن توسط دانش آموزان امسال در تعطیلات تابستان نیز ادامه می یابد و دانش آموزان علاقمند می‌توانند با ثبت نام در این طرح شرکت کنند.

کد مطلب 2037348

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها