آموزش بیش از 764 هزار نفرساعت در پادگان ها و زندانهای کردستان

به گزارش خبرگزاري مهر، جمیل احمدی در اين رابطه اظهار داشت: میزان عملکرد اداره کل آموزش فنی و حرفه ای کردستان در بخش کارگاه های آموزشی پادگان 238 هزار و 698 نفر ساعت بود که این تعداد ساعت آموزش معادل 117 درصد تعهدات سال 1391 این استان است.

وی بیان کرد: تعهدات بخش آموزش در کارگاه های زندان ها 483 هزار و 887 نفر ساعت است که از این رقم 526 هزار و 216 نفر ساعت آموزش به متقاضیان ارائه شده که معادل بیش از 108 درصد تعهدات سال 91 این بخش محقق شده است.

مدیر کل فنی و حرفه ای کردستان با توجه به نقش تاثیرگذار آموزش های فنی و حرفه ای در ایجاد اشتغال افزود: به منظور توانمند سازی سربازان در دوره خدمت و کسب شرایط اشتغال جوانان و کاهش دغدغه آنان برای ورود به بازار کار پس از اتمام دوره مقدس سربازی، آموزش های مهارتی در پادگان های سطح استان به صورت گسترده ارائه می شود.

احمدی ادامه داد: آموزش های فنی و حرفه ای در راستاي حل مشكل بیکاری، افزایش امنیت اجتماعی جامعه و کاهش بزهکاری با کیفیت بهتر به زندانیان این استان ارائه می شود.

احمدی هدف از اجرای این طرح را توسعه و ترویج فرهنگ مهارت آموزي، به منظور اطلاع رسانی، تبيين نقش و جايگاه آموزش هاي فني و حرفه اي در جامعه و آشنايي اقشار مختلف جامعه با آموزش هاي فني و حرفه اي خصوصا جوانان جویای کار عنوان كرد و افزود: بازدید برای عموم از مراکز فنی و حرفه ای سطح استان آزاد است.

وی بیان کرد: فراگیر کردن هرچه بیشتر آموزش های فنی و مهارتی در استان و ترغیب و تشویق جوانان به یادگیری آموزش های فنی و حرفه ای از دیگر اهداف اجرای این طرح است.

مدیر کل فنی و حرفه ای کردستان یادآور شد: اين برنامه در راستاي تحقق سياست هاي كلي اشتغال ابلاغ شده از سوي مقام معظم رهبري در زمينه آموزش نيروي انساني متخصص، ماهر و كارآمد متناسب با نيازهاي بازار كار و ارتقاي توان كارآفريني و توأم كردن آموزش و مهارت و جلب همكاري بنگاه هاي اقتصادي درمسیر بهره مندی از ظرفیت های آنها، همزمان با سراسر کشور اجرا می شود.

احمدی اظهار داشت: انتظار می رود با تداوم اجرای این طرح بستر مناسبی برای آشنایی اقشار مختلف جامعه با کارآفرینی و اشتغالزایی پایدار فراهم شود و با بازدید از مراکز آموزش فنی و حرفه ای مهارت و مهارت آموزی فرهنگ سازی شده و جوانان به همراه کسب علم از دانشگاه ها به کسب مهارت نیز روی آورده و ایجاد اشتغال مولد شتاب بیشتری یابد.