فعال شدن بانک جهاني در اعطاي تسهيلات به ايران

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدشمس الدین حسینی در ديدار با خانم "اندرسون" معاون خاورميانه بانک جهاني، خواستار فعال شدن اين بانک در خصوص اعطاي كمک هاي فني در زمينه امنيت جاده اي، مبارزه با آلودگي هوا در كلان شهرها و نيز انتقال تجربيات كشورمان در اين ارتباط به بانک جهاني شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بيان اينكه تاكنون تسهيلات اعطايي بانک جهاني به كشورمان مرتبط با امور توسعه اي و انساني بوده است افزود: بنابراين نبايد بازپرداخت اقساط اين تسهيلات با امور سياسي تداخل پيدا كند.

وي گفت: برخورد ايران با بانک جهاني همواره يک برخورد صميمانه بوده و گواه آن نيز مشاركت فعال كشورمان در افزايش سرمايه عمومي بانک و پرداخت يكجاي مبلغ 53 ميليون دلار به آن بوده است.

همچنین خانم اندرسون نيز طي سخناني در اين ديدار، از جمهوري اسلامي ايران به واسطه شركت فعال در افزايش سرمايه عمومي بانک جهاني قدرداني كرد. معاون خاورميانه بانک جهاني ضمن ابراز همدردي با خانواده هاي زلزله زدگان در جنوب ايران، مرگ تنی چند از هموطنان مان را در اين حادثه تسليت گفت.