رشد و توسعه ورزش کشور مستلزم کارهاي پژوهشی است

به گزارش خبرنگار مهر، مهران تیشه گران ظهر یکشنبه در اولین جلسه مطالعاتی و پژوهشی اداره کل ورزش و جوانان کردستان اظهار داشت: فراگیر شدن برنامه های پژوهشی و تعامل با همه دستگاه ها و ادارات در سطح شهرستان می تواند بستر توسعه همه جانبه را در کشور فراهم کند.

وی افزود: پژوهش و کار پژوهشی باید براساس نیاز و اولویت های جامعه انجام شود تا بتواند علاوه بر رفع مشکلات، نیازهای جامعه را نیز برطرف کند.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان پژوهش را بستری برای رشد و توسعه همه جانبه کشور دانست و بر انجام کارها براساس تحقیق و پژوهش تاکید کرد و بیان کرد: بدون شک، حوزه پژوهش و فناوری روز، به سرمایه گذاری جدی نیازمند است.

تیشه گران با بیان اینکه اهتمام به حوزه پژوهش های کاربردی در کشور، به تاسیس شرکت های دانش بنیان منجر می شود، یادآور شد: امروزه اهمیت این شرکت ها در تولید علم و نیز ایجاد کارآفرینی که یکی از اولویت های اصلی در مرتفع کردن نیاز کشور به خارج است، بر کسی پوشیده نیست، از این رو باید همه کارها به گونه ای پیش رود که در آینده نزدیک شاهد فعالیت توسعه پژوهش در تمام زمینه ها و همچنین رونق فناوری نوین در ایران باشیم.

وی ادامه داد: استان کردستان دارای ظرفیت های بسیاری است که باید با برنامه ریزی و کارهای پژوهشی از این ظرفیت ها به خوبی استفاده کرد.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان گفت: استفاده از اساتید و پژوهشگران مجرب در حوزه پژوهشی ورزش و به کارگیری نیروی جوان ورزشکار برای اجرایی کردن طرح ها می تواند بستر توسعه سریع و همه جانبه پژوهش را فراهم کند.

تیشه گران اظهار داشت: انتظار می رود با برنامه ریری، تعامل و همکاری و تخصیص اعتبارات مناسب در آینده نزدیک شاهد اجرایی شدن برنامه های پژوهشی در حوزه ورزش باشیم.