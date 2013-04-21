كشف2.5 تن موادمخدر طي 30 روز در فارس/ اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سيروس سجاديان در نشستي خبري پيرامون كشفيات موادمخدر در فارس اظهار داشت: در اين مدت 2.5 تن موادمخدر در سطح استان كشف شده كه يك تن و 200 كيلوگرم آن حشيش، يك تن و 500 كيلوگرم ترياك، 132 كيلوگرم مرفين، يك كيلوگرم شيشه و ساير موادمخدر بوده است.

وي با اشاره به افزايش 40درصدي كشفيات موادمخدر نسبت به مدت مشابه سال گذشته بيان كرد: در اين راستا هشت باند قاچاق موادمخدر در استان منهدم شده و 53 نفر از افراد اين باندها دستگير شده اند.

فرمانده انتظامي استان فارس ادامه داد: علاوه براين 47 دستگاه خودرو سبك و هشت دستگاه خودرو سنگين مربوط به اين باندها توقيف شده است.

وي گفت: اعضاي اين باندها مواد را در استانهاي سيستان و بلوچستان و هرمزگان بارگيري كرده و قصد توزيع آن در استانهاي فارس، خوستان، آذربايجان غربي، تهران، اصفهان و... را داشتند كه در شهرستانهاي لار، جهرم،داراب و شيراز دستگير شدند.

سردار سجاديان با اشاره به تغيير مسير قاچاقچيان براي ترانزيت موادمخدر در استان فارس گفت: پليس فارس طي چند مدت اخير با اقدامات خود مسير تردد قاچاقچيان را براي آنها ناامن كرد به گونه اي كه در حال حاضر تغيير مسير داده و با اين وجود پليس در شناسايي آنها موفق عمل كرده است.

فرمانده انتظامي استان فارس در ادامه سخنان خود با بيان انكه برخورد با خرده فروشان موادمخدر در اين استان در دستور كار است، بيان كرد: در اين راستا پليس در سال جاري برخورد با خرده فروشان، مصرف كنندگان و همچنين توزيع كنندگان موادمخدر را در دستور كار خود دارد.

وي در ادامه پيرامون طرح محدوده ترافيكي شيراز نيز گفت: مرحله اول اين طرح ارشادي است و از امروز در شيراز اجرا شده است.

سردار سجاديان ادامه داد: اجراي طرح محدوده ترافيكي شيراز مستلزم يك سري زيرساخت است و زماني كه تمامي زيرساختها آماده شود اين طرح به صورت كامل اجرا مي شود.

وي همچنين از اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي خبر داد و گفت: اين طرح نيز طي چند روز آينده مانند ديگر استانها اجرا خواهد شد.

فرمانده انتظامي استان فارس افزود: در راستاي اجراي اين طرح برخورد با اراذل و اوباش، خرده فروشان موادمخدر، افراد بدحجاب در دستور كار پليس است.