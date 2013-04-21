کشف 50 کيلوگرم ترياک با طعم دارچين در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ منوچهر طالبی اظهار داشت: مأموران مبارزه با مواد مخدر اين فرماندهي در راستاي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مقابله با سوداگران مرگ موفق شدند روز گذشته حدود 50 کيلوگرم مواد مخدر از نوع ترياک را كشف و ضبط کنند.

وی در تشريح خبر فوق بيان داشت: ماموران مبارزه با مواد مخدر، با کنترل محورهاي ورودي استان به يک دستگاه کاميون مشکوک و به بازرسي از آن پرداختند.

رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر فرماندهي انتظامي قم افزود: در بازرسي به عمل آمده از خودرو مذکور، در نهايت حدود 49 کيلو و 350 گرم مواد مخدر از نوع ترياک از لابلاي بار دارچين کشف که در اين خصوص راننده به همراه سرنشين خودرو دستگير شدند.

گفتني است، متهمان قصد داشتند اين مقدار مواد مخدر را از يکي از استان‌هاي جنوبي به استان همجوار قم انتقال دهند که در نهايت به همراه مواد مکشوفه به مراجع قضايي استان تحويل شدند.

کشف 24 دستگاه فتوکپي قاچاق در پوشش قطعات مستعمل

رئيس پليس آگاهي فرماندهي انتظامي استان قم، از کشف 24 دستگاه فتوکپي قاچاق در پوشش قطعات مستعمل فتوکپي در استان خبر داد.

سرهنگ مهدي قدمي در تشريح جزئيات خبر مذکور اظهار داشت: کارکنان اداره مبارزه با قاچاق كالا وارز پليس آگاهي اين فرماندهي، حين كنترل خودروهاي عبوري در عوارضي سلفچگان - ساوه به يك دستگاه خودرو ايسوزو مشکوک و آن را متوقف مي کنند.

وي ادامه داد: ماموران با تحقيق از راننده خودرو ، متوجه ضد و نقيض گويي هاي وي شده که پس از بازرسي از خودرو مشخص شد بار خودرو مذکور در ظاهر لوازم و قطعات مستعمل دستگاه فتوكپي است اما قطعات داخلي دستگاه فتوكپي نو مي باشد.

رئيس پليس آگاهي فرماندهي انتظامي قم گفت: با اعتراف راننده به قاچاق قطعات نو دستگاه هاي فتوكپي تحت عنوان لوازم و قطعات مستعمل ، وي جهت سير مراحل قانوني به مراجع قضايي استان تحويل شد.

حضور فرمانده انتظامي استان قم در سامانه 197

رئيس بازرسي فرماندهي انتظامي استان قم گفت: سردار مجتبايي فرمانده انتظامي استان قم، دوشنبه دوم ارديبهشت ماه 92، در دفتر نظارت همگاني (197) جوابگوي مشكلات مردم خواهد بود.

سرهنگ فاضل نيا افزود: در راستاي پاسخگويي مسئولان انتظامي استان در خصوص مسائل و مشکلات انتظامي، ترافيکي و ... شهروندان ، سردار مجتبايي از ساعت 11 صبح الي 13 در دفتر نظارت همگاني 197حضور خواهد يافت.

وي افزود: شهروندان مي‌توانند هر گونه انتقاد،شكايت،پيشنهاد و يا تقدير و تشكر از كاركنان نيروي انتظامي را با سامانه 197 در ميان گذاشته و در صورت تمايل به صورت حضوري در تاريخ مذكور به دفتر نظارت همگاني(197) واقع در خيابان انقلاب (چهارمردان) کوچه 48 مجتمع ياس مراجعه و در ديدار چهره به چهره با فرمانده انتظامي استان ملاقات و نسبت به رفع مشکلات انتظامي خود اقدام نمايند.

انحراف از خط وسط جاده در صدر حوادث رانندگي قم

رئيس پليس راه فرماندهي انتظامي استان قم گفت: انحراف از خط وسط جاده و ورود به لاين مخالف در صدر دلايل حوادث رانندگي محورهاي مواصلاتي استان است.

سرهنگ اردشير جمشيدي راد با بيان اينکه حاشيه آزاد راه محل مناسبي براي توقف نيست، از رانندگان خواست به هيچ عنوان در حاشيه آزاد راه توقف نکنند و در صورت امکان در پارکينگ خارج از حاشيه آزاد راه توقف داشته باشند.

وي ادامه داد: چنانچه راننده اي مجبور به توقف به علت نقص فني و يا پنچري در حاشيه آزاد راه شد، بايستي از علائم هشدار دهنده و مثلث سه وجهي در فاصله 100 متر عقب تر از وسيله نقليه استفاده نمايد.

رئيس پليس راه فرماندهي انتظامي استان قم در پايان با بيان اينکه انحراف از خط وسط جاده و ورود به لاين مخالف در صدر دلايل حوادث رانندگي محورهاي مواصلاتي استان است از شهروندان خواست، با رعايت بيشتر قوانين راهنمايي و رانندگي و پرهيز از هرگونه عجله و شتاب بي مورد پليس را در اجراي مأموريت ها ياري کنند.