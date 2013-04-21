نماز فريادي عليه شيطان و مصونيتی دربرابر غرور و نفسانيتهاست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید شرف الدین ملک حسینی در پیامی به مناسبت آغاز سي ويكمين دوره مسابقات قرآن، نماز وعترت دانش آموزان استان آورده است: آغاز مبارك مسابقات 10 گانه دانش آموزي قرآن، نماز و اذان در شهر دهدشت را به مردم شريف و دانش آموزان عزيز و همه دست اندركاران برگزاري اداره كل آموزش و پرورش تبريك مي گويم.

ضرورت آشنايي و ارتباط با قرآن و نقش اساسي آن در هدايت فرد و جامعه و مصون ماندن آن از آفات و انحرافت اجتماع و لطمات دشمنان و تأثير قرائت صحيح، درتار و پود وجودي و پوست و خون انسان را شما ولايت مداران مي دانيد. و نماز ابزار صعود و قرب به سوي پروردگار و عاملي براي جلوگيري از فساد و فحشا و فريادي عليه شيطان و مصونيتی در برابر غرور و نفسانيتها را مي شناسيد و شما مطيعان ولايت به اول وقت آن پايبنديد همچنين اذان، ندا و شعار توحيد و اذانگويان چهره هاي درخشان روز قيامت و مورد توجه همه بهشتيان و اينها همگي براي رشد و كمال انسان و ساختن جامعه اي سعادتمند، در مسير و صراط مستقيم الهي است.

براين تلاش آموزش وپرورش آفرين گفته وانتظار داريم سال به سال، شاهد ارتقاء كيفيت وكميت اين مسابقه در نقاط مختلف استان باشيم.

لازم مي دانم از فعاليتهاي همه دست اندركاران متعهد و مديركل متدين و دانش آموزان عزيز دراين عرصه روحاني، تقدير وتشكر نمايم.

اين گردهمایي ملكوتي وعطر روحبخش آن امسال بر شهر دهدشت واهالي محترم آن گوارا و مبارك باد.