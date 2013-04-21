تعداد ثبت نامی های شوراهای اسلامی بیجار به 249 نفر رسید/ ثبت نام 397 داوطلب برای عضویت در شوراهای قروه

به گزارش خبرگزاري مهر، حمدالله کریمی در با اعلام اين خبر گفت: با نزدیک شدن به پایان مهلت ثبت نام عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا، تعداد ثبت نامی ها افزایش چشمگیری داشته و پیش بینی می شود این میزان باز هم افزایش یابد.

وی افزود: تا پیش از روز شنبه 200 نفر برای انتخابات داوطلب شده بودند که تا پایان روز شنبه 49 نفر دیگر در این شهرستان داوطلبی خود را برای چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی اعلام کردند.

فرماندار بیجار ادامه داد: تاکنون به ترتیب در بخش مرکزی 80 نفر، بخش کرانی 60 نفر، بخش چنگ الماس 48 نفر، شهر بیجار 12 نفر، توپ آغاج شش نفر و یاسوکند یک نفر ثبت نام نهایی کرده اند.

ثبت نام 397 داوطلب برای عضویت در شوراهای قروه

فرماندار شهرستان قروه بیان کرد: از آغاز ثبت نام داوطلبان عضویت در شورای اسلامی شهر و روستا تاکنون 397 نفر در این شهرستان ثبت نام کرده اند.

محمد رسول شیخی زاده یادآور شد: از این تعداد 344 داوطلب در روستاها ثبت نام کرده اند و برای نخستین بار یک داوطلب زن در یکی از روستاهای شهرستان داوطلب عضویت در شورای اسلامی روستا شده است.

وی با بیان اینکه از 53 داوطلب عضویت در شورای اسلامی شهرهای قروه، دزج، دلبران و سریش آباد هشت نفر زن هستند، گفت: شهر قروه با 41 داوطلب در میان شهرهای این شهرستان رکورددار است.

فرماندار قروه افزود: دارا بودن سواد خواندن و نوشتن برای شورای روستاهای تا 200 خانوار و داشتن مدرک دیپلم برای شورای روستاهای بالای 200 خانوار، حداقل مدرک فوق دیپلم یا معادل آن برای شورای شهرهای تا 20 هزار نفر جمعیت و حداقل مدرک لیسانس یا معادل آن برای شورای شهرهای بالای 20 هزار نفر جمعیت الزامی است.

شیخی زاده اظهار داشت: مهلت ثبت نام از داوطلبان عضویت در چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا ساعت 24 یکشنبه اول اردیبهشت ماه به پایان می رسد.

بیش از 100 نفر کاندیدای عضویت در شورای اسلامی شهر و روستای کامیاران شدند

فرماندار شهرستان کامیاران گفت: آمار ثبت نام کاندیداهای شورای اسلامی شهر و روستا در کامیاران از ابتدای زمان ثبت نام تاکنون بیش از 100 نفر بوده است.

علی عسکر روحانی افزود: یشترین ثبت نام کنندگان مربوط به شوراهای اسلامی روستاها هستند که در حال حاضر 90 درصد ثبت نامی ها را به خود اختصاص داده است.

وی بیان کرد: ثبت نام از کاندیداها همچنان در فرمانداری کامیاران و بخشداری های تابعه در جریان بوده و حضور مراجعان تاکنون گسترده بوده است.



مجریان انتخابات زمینه های خلق حماسه سیاسی را فراهم سازند

فرماندار شهرستان دیواندره گفت: مجریان و دست اندرکاران برگزاری انتخابات زمینه و بسترهای خلق حماسه سیاسی را در سال جاری و در انتخابات پیش رو فراهم سازند.

سعدی نقشبندی در جلسه انتخاب اعضای هیئت اجرایی شوراهای اسلامی شهرستان دیواندره، اظهار داشت: مسئولین امر در برگزاری انتخابات، به ویژه اعضای هیئت اجرایی انتخابات و معتمدین محلی وظیفه دارند با فراهم سازی بسترهای اعتماد ساز، زمینه های حضور گسترده و بیش از پیش مردم در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا را فراهم سازند.

وی با اشاره به جایگاه مهم هیئت های اجرایی در برگزاری انتخابات، افزود: هیئت های اجرایی بنا مفاد قانون به عنوان معتمدین مردم مسئول صحت برگزاری در حوزه انتخابیه هستند.

در این جلسه با رای گیری از جمع 30 نفره معتمدین محلی، هشت نفر به عنوان عضو اصلی و پنج نفر به عنوان عضو علی البدل هیئت اجرایی چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان دیواندره انتخاب شدند.