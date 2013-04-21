محبوبیت جهانی سعدی مایه افتخار ایرانیان است/ دلباختگی خاندان کارنو به شاعر ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، خبرنگار مهر همزمان با روز اول اردیبهشت "روز جهانی بزرگداشت سعدی شیرازی" برای شناخت اندیشه و شخصیت سعدی شیرازی، به سراغ استاد مهدی آذرحزین فارغ التحصیل رشته ادبیات فارسی و مدرس چند دانشگاه از جمله دانشگاه آزاد اسلامی واحد قدس و حجت الاسلام سید حسن موسوی رئیس اداره ارشاد اسلامی شهرستان قدس رفت و به گفتگو با این اساتید پرداخت.

مهدی آذرحزین در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سعدی اظهار داشت: مشرف الدین مسلح بن عبداله شیرازی، معروف به شیخ شیراز و ملقب به افصح المتکلمین(606-694 هجری قمری) شاعر و نویسنده بی مانند ایرانی و یکی از نوادر و مفاخر ادبیات جهان است.

وی افزود: سعدی از چهره های تکرار ناپذیر عرصه ادبیات به شمار می رود.او با تسلطی حیرت آور بر زبان فارسی، بیش از 800 سال است که اهل قلم را محصور هنر خویش ساخته و حلاوت ذکاوتش، تاابد کام خوانندگانم را شیرین و کلام خوانندگان را شکرین خواهد کرد.

کلام سعدی، سهل ممتنع است

آذرحزین ادامه داد: برای سخن این شاعر و نویسنده نامدار ایرانی، صفتی آورده اند که بی اغراق او را از همه شاعران و نویسندگان در بوستان هزاررنگ ادب فارسی، ممتاز می کند و آن سهل ممتنع بودن کلام اوست؛ یعنی سخنی که به ظاهر سهل نماید و در واقع، سرودن و نوشتن مانند آن تا حد امتناع، دشوار باشد.

وی تصریح کرد: خوب است بدانیم که سعدی نه فقط در ایران بلکه در جهان و به ویژه در فرانسه محبوبیت بسیار دارد: رمانتیک های رفانسه نظیر ویکتور هوگو و بالزاک شیفته سعدی بودند.ارنست رنان می گوید:سعدی واقعا یکی از گویندگان ماست.

محبوبیت سعدی در فرانسه

این استاد ادبیات اضافه کرد: خاندان کارنو،همگی دلباخته سعدی بودند، لازا کارنو دوست ناپلئون و دانشمند انقلابی، نام پسرش را سعدی گذاشت. سعدی کارنو- از برجسته ترین فیزیک دانان قرن 19 و بنیان گذار علم ترمودینامیک- پسر خود را نیز سعدی نامید و همین پسر بود که در سال 1888 رئیس جمهور فرانسه شد.



آذرحزین در پایان روز بزرگداشت سعدی را به سخن سنجان نیک اندیش تبریک گفت.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان قدس در رابطه با سعدی شیرازی اظهار داشت: شیخ اجل،سعدی بزرگ یکی از بزرگ نویسندگان و شاعران ایرانی است که آوازه ای جهانی دارد.

وی افزود: این شاعر بزرگ از کودکی مطالعات و تحقیقات و آموزه های خود را آغاز کرد و به تحصیل علم و ادب پرداخت.

بوستان و گلستان دو گوهر ادب پارسی

حجت الاسلام سید حسن موسوی ادامه داد: از سعدی دو اثر بزرگ و ماندگار به جا مانده است،گلستان و بوستان آثار جاودانه این شاعر بزرگ است.

وی تصریح کرد: گلستان در 8 باب؛ سیرت پادشاهان،اخلاق درویشان،فضیلت و قناعت،فوائد خاموشی،عشق و جوانی،ضعف و پیری،تاثیر تربیت و آداب صحبت(مصاحبت) گنجینه ای آموزنده است.

این مسئول عنوان کرد: برخی کلام و گفتار سعدی به حالت ضرب المثل ها و گفتار عامیانه مردم شده است به نحوی که در گفتار روزمره خود ازآن بهره می برند.به عنوان مثال می توان به مصرع سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز و یا ادب مرد به ز دولت اوست اشاره کرد.

وی در پایان اظهار داشت: افراد و اشخاص بسیاری در طول تاریخ در زمینه ادب و هنر فارسی وارد شدند اما تنها نام برخی بر قله های جهانی می درخشد،بزرگانی چون سعدی، حافظ، فردوسی، مولانا و... از این دسته اند.

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