پرورش نسل آینده از مهمترین اولویتها است

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه حسن موسوی در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان قدس اظهار داشت: از توان و ظرفیت خیرین مدرسه ساز در توسعه فضاهای آموزشی شهرستان، باید استفاده بیشتری شود و نباید در بهره گیری از ظرفیت این افراد، تنها به جشنواره های خیرین مدرسه ساز بسنده کرد.

وی ادامه داد: نیکوکاران و خیرین اقدامات و فعالیت های مناسبی را در این شهرستان انجام دادند اما این روند باید شتاب بیشتری بگیرد تا دانش آموزان با آرامش به ادامه تحصیل بپردازند.

این مسئول با اشاره به نزدیکی هفته معلم گفت: معلمان به تاسی از بزرگ معلم بشریت، رسول گرامی اسلام(ص) در سنگر علم و تحصیل به فراگیری علم و دانش مشغول هستند.

موسوی افزود: پرورش مناسب نسل آینده و انسان مطلوب براساس ارزش های دینی از مهمترین اولویت دستگاه تعلیم و تربیت است.

فرماندار قدس اضافه کرد: دستگاه تعلیم و تربیت باید با برنامه ریزی های مناسب به این هدف مهم و اساسی جامعه عمل بپوشاند و انسان های ارزشی به جامعه تحویل دهد تا به تعالی و کمال برسند.