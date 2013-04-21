شرکت استادان دانشگاه در طرحهای کلان ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدي نژاد نوري در چهارمين سفر استاني هيات دولت به استان خوزستان در جمع روسا و اعضاي هيات رئيسه دانشگاهها و مركز آموزش عالي اين استان، گفت: در صورت تصويب بودجه پيشنهادي بخش پژوهش در سال 92 ، بخش وسيعي از اساتيد و اعضاي هيات علمي كه علاقه مند به مشاركت در پروژه هاي كلان و ملي كشور باشند، مي توانند در اين طرح هاي تحقيقاتي مشاركت و همكاري کنند.

وی با بيان اينكه در حال حاضر ورود به عرصه هاي پژوهش و انجام فعاليت هاي تحقيقاتي مورد نياز كشور يك انتخاب نيست، بلكه امري الزامي است، ادامه داد: ما بايد به سمتي برويم كه هشتاد درصد اعتبارات دانشگاه ها از محل عقد قراردادهاي پژوهشي تامين شود.

مهدی نژاد با اشاره به اعضای هیأت علمی استان خوزستان، اظهار داشت: با توجه به افزايش متقاضيان جذب هيات علمي در سطح استان و تمهيدات وزارت علوم براي استخدام اعضاي هيات علمي به زودي شاهد افزايش چشمگير اعضاي هيات علمي در اين استان خواهيم بود.

معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم افزود: در مورد برنامه ريزي براي ماندگاري اساتيد نيز با توجه به وسعت سرمايه گذاري هاي سنگين كه در بخش نفت، گاز و كشاورزي در اين استان شده، قابليت و كيفيت آموزش عالي در استان خوزستان بايد فراتر از اين باشد.

مهدي نژاد نوري با اعلام اينكه اگر بودجه پيشنهادي وزارت علوم در خصوص امور پژوهشي در مجلس شوراي اسلامي تصويب شود، سال 92 سال شكوفايي آموزش عالي در كشور خواهد بود، گفت: ايجاد يك نوع هماهنگي و اعمال مديريت بين مراكز آموزش عالي، پژوهشي و فناوري در استان ها براي استفاده از امكانات يكديگر موجب ارتقاي سطح كيفي امور پژوهش مي شود و بهتر است كه همه مراكز آموزش عالي مناطق مختلف كشور از اين رويه پيروي كنند تا امكانات پژوهش همه مراكز به نحو شايسته بكار گرفته شود.