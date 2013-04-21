کمک 40 میلیارد ریالی خیران به ایتام گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز خاکپور کارشناس اطلاع رساني كميته امداد امام خميني (ره) گلستان گفت: با تلاش همكاران واحد اكرام و با اجراي اين طرح در سطح استان گلستان سه هزار و 500 حامي در سال گذشته براي حمايت ايتام اين نهاد جذب شد.

وي خاطرنشان كرد: بيشترين آمار جذب حامي مربوط به ماه مبارك رمضان و ايام ليالي قدر مي باشد و در سال گذشته در اين ايام 2 هزار و 300 حامي سرپرستي ايتام را برعهده گرفته اند.

خاكپور ابراز داشت: در اين زمينه شهرستان گرگان با 744 حامي و شهرستان علي آباد با 504 حامي در سطح استان بالاترين جذب حامي را در طول يكسال گذشته داشته اند.

رشد 44 درصدی درآمد طرح اکرام در گرگان

معاون حمايت و سلامت كميته امداد امام خميني (ره) گلستان گفت: در يك سال گذشته شهرستان گرگان (منطقه يك) با 44 درصد افزايش درآمد طرح اكرام بالاترين درصد رشد درآمد اجراي اين طرح را در سطح استان داشته است.

ربيع اله وفايي اظهار داشت: درآمد اكرام ايتام در شهرستان گرگان (منطقه يك) در مدت يكسال 530 ميليون تومان مي باشد، كه نسبت به سال 1390 كه 367 ميليون بوده از افزايش 44 درصدي برخوردار است.

وي با اشاره به اينكه در رشد سرانه دريافتي ايتام و پرداختي حاميان نيز اين شهرستان رتبه اول استان را دارد، ابراز داشت: در مدت يك سال گذشته ميانگين سرانه پرداختي حاميان 32 هزار و 500 تومان است كه نسبت به سال 90 كه 25 هزار تومان بوده، 29 درصد افزايش داشته و ميانگين سرانه دريافتي ايتام 87 هزار تومان است كه نسبت به سال 90 كه 57 هزار تومان بوده از افزايش 53 درصدي بهره مند شده است.

کمک چهار میلیارد تومانی حامیان به ایتام

مديركل كميته امداد امام خميني (ره) گلستان گفت: در سال گذشته حاميان نزديك به چهار ميليارد تومان براي كمك به ايتام تحت حمايت اين نهاد كمك نمود ه اند.

عباس حاجي اكبري اظهار داشت: توجه به اوضاع و احوال ايتام يكي از مهترين مباحثي است كه مي تواند در تحقق توسعه عدالت اجتماعي نقش بسزايي را ايفا نمايد و علاوه بر اين امر يتيم نوازي در فرهنگ ديني ما يك امر پسنديده مي باشد كه خير دنيا و آخرت را به همراه خواهد داشت.

وي خاطرنشان كرد: ‌14 هزار حامي سرپرستي 7 هزار و 500 يتيم تحت حمايت اين نهاد را برعهده دارند و درمدت يك سال گذشته 4 ميليارد تومان براي كمك به ايتام اهدا كرده اند.