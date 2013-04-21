ارسال 342 اثر به جشنواره كشوري كاريكاتور كردستان/ 97 کاريکاتور در جشنواره حضور دارند

امين مرادي در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به استقبال گسترده هنرمندان کشور از اين جشنواره اظهار داشت: 97 نفر از هنرمندان کاريکاتوريست کشور با ارسال 342 اثر آمادگي خود را براي حضور در اين جشنواره اعلام داشته اند.

وی افزود: با بررسي هيئت انتخاب متشکل از "بهزاد تارا"، "رضا احمدياري" و "امير سهيلي" نفرات راه‌ يافته به بخش نهايي جشنواره معرفي مي شوند تا در مرحله نهايي اين دوره از جشنواره با همديگر رقابت كنند.

رئيس حوزه هنري کردستان ادامه داد: در مجموع هنرمنداني از 21 استان کشور براي حضور در جشنواره آثار خود را به دبيرخانه ارسال کردند که استان کردستان با 21 هنرمند و تهران با 14 هنرمند بيشترين تعداد شرکت کننده جشنواره را به خود اختصاص داده اند.

مرادی یادآور شد: آثار هنرمندان استان هاي خراسان رضوي، تهران، خراسان شمالي، ايلام، خوزستان، همدان، کردستان، آذربايجان غربي، گيلان، فارس، گلستان، آذربايجان شرقي، اردبيل، البرز، کرمانشاه، لرستان، اصفهان، مازندران، کرمان، مرکزي و بوشهر در مدت زمان مهلت ارسال آثار در دبيرخانه جشنواره ثبت شده است.

وی بیان کرد: جشنواره کاريکاتور "سبک زندگي ايراني اسلامي" در دو بخش اصلي با موضوع کلي "سبک زندگي ايراني" و ويژه با موضوع "تبلور بيانات رهبر معظم انقلاب در خصوص نقش توليد ملي در ارتقاء سبک زندگي ايراني" برگزار مي شود.

رئيس حوزه هنري کردستان گفت: "محمد حسين نيرومند"، "سيد محسن نوري نجفي" و "عباس ناصري" سه کاريکاتوريست مطرح کشور داوري بخش نهايي نخستين جشنواره سراسري کاريکاتور با موضوع "سبک زندگي ايراني" را كه به ميزباني كردستان برگزار مي شود، برعهده دارند.

مرادی با اشاره به اينکه يکي از راه هاي نفوذ دشمن و تهاجم فرهنگي نفوذ بر ريشه هاي بنيادين زندگي است، افزود: تغيير در سبک زندگي ايرانيان و دور کردن از باورهاي ارزشمند حاکم بر آن يکي از مهمترين برنامه هاي دشمن با هدف نفوذ در فرهنگ جامعه است که اميد است با نگاه هوشمندانه هنرمندان بتوانيم ضمن حساس ‌کردن جامعه به اين خطر بزرگ، راه هاي مقابله با آن را نيز جستجو کنيم.

وی اظهار داشت: ترويج فرهنگ تجمل گرايي و مصرف گرايي در بين افراد جامعه، تضعيف ريشه هاي بنيان خانواده، تلاش در راستاي ايجاد فساد و بي بند و باري و موارد ديگر بخشي از اين برنامه ريزي هاي بلند مدت کشورهاي غربي است.

رئيس حوزه هنري کردستان با توجه به منويات مقام معظم رهبري در ديدار با دانشجويان و جوانان استان خراسان شمالي ادامه داد: تلاش در زمينه احياء ارزش هاي اسلامي - ايراني در سبک زندگي خانواده ها رسالت و وظيفه تمام دستگاه ها، نهادها و سازمان ها بوده و در اين بين نقش و جايگاه متوليان فرهنگ و هنر کشور بسيار برجسته و مهم است.