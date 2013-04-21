تدوین آیین نامه تشخیص و حمایت از شرکتهای دانش بنیان حوزه ارتباطات

به گزارش خبرنگار مهر، محمود لیایی با بیان اینکه حمایت از شرکتهای دانش پایه مستلزم حمایت از ایجاد کسب و کارهای جدید است به آیین نامه تشخیص شرکت های دانش بنیان اشاره کرد و افزود: این آیین نامه از سوی نهادهای ذیربط تدوین شده و معتقدیم باید برای فراهم شدن زمینه حمایت های بیشتر و بنیادی تر از این نوع از شرکت ها، اصلاح هایی در آن صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: به همین منظور و در راستای تعامل بیشتر با شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات جلسه هم اندیشی این شرکت ها، با حضور نخبگان و فرهیختگان فعال در این بخش بر گزار شد.

وی تصریح کرد: در این جلسه، نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ضمن ارائه گزارشی از روند تدوین آیین نامه اجرایی "قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات" در آن معاونت، پیرامون نحوه و مراحل اجرایی احصا و دسته بندی محصولات دانش پایه مواردی را مطرح کرد.

لیایی ادامه داد: فعالان این حوزه نیز در این نشست، دغدغه های خود را در بخش های مختلف مطرح کردند که مقرر شد پیشنهاد های کاربردی به صورت رسمی به نهادهای ذیربط ارائه شود.

مشاور وزیر در امور فناوری و صنعت با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به نام سال "حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی" گفت: نامگذاری هوشمندانه مقام معظم رهبری برای سال جدید که در امتداد تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی سال 91 و دیگر نامگذاری های سالهای اخیر است بیانگر اهمیت حمایت از توان و تخصص داخلی و بومی در جهت پیشرفت و توسعه عدالت محور کشور خواهد بود.

وی تا کید کرد: ایران در حوزه های ICT و استاندارد توانمندی های بسیاری داشته و این حوزه، ظرفیت لازم برای ایفای نقش در اقتصاد کشور را دارد.