اقوام كرد و ترك در عراق توافق نامه امضا كردند

برايبه گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از خبرگزاري رويترز از آنكارا، يك مقام رسمي كرد عراقي روز پنجشنبه گفت: "يك گروه كرد عراقي و يك گروه ترك كه گرايشات مذهبي دارد در شمال عراق توافق نامه اي امضا كردند كه بر اساس آن، به كارگيري خشونت ممنوع اعلام مي شود."

اين توافقنامه پس از در درگيري هاي پنج روز پيش ميان گروهي از اقوام كرد و ترك عراق در منطقه السوق صورت مي گيرد كه براثر آن دستكم 11تن از دوطرف كشته شمار ديگري مجروح شدند.

نماينده گروه كرد در آنكارا گفت: "اين توافق نامه روز سه شنبه ميان اتحاديه ميهني كردستان و جبهه تركمن هاي عراق در شهر كركوك امضا شد."

كركوك منطقه اي است كه قوم كرد و ترك با هم در آن زندگي مي كنند و هر دو قوم نسبت به اين منطقه مدعي هستند. اين شهر هم اكنون توسط شوراي شهر كه در دست نمايندگان هر دو قوم است، اداره مي شود. كمتر از نصف نفت عراق در منطقه كركوك توليد مي شود. نماينده گروه كرد در آنكارا اظهار داشت: "ما در اين منطقه به صلح و ثبات نياز داريم."

گروه ترك ، اتحاديه ميهني كردستان را براي جنگ دو روزه مقصر مي دانند. اما گروه كرد ادعا كرده است كه اين درگيري ها از سوي وفاداران صدام رهبري مي شده است.

بر اساس اين توافق نامه، هر دو طرف يك كميته تشكيل مي دهندو به جرايم متخلفان رسيدگي مي كنند. اين توافنامه همچنين بر حقوق همه گروهها براي زندگي برادرانه در آرامش تاكيد مي كند. دو طرف متعهد شده اند كه به خانواده هاي كشته شدگان حوادث اخير كمك مالي نمايند.



