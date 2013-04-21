آموزش انتخاباتی از ارکان اساسی در برگزاری انتخابات است

به گزارش خبرنگار مهر، دومین نشست توجیهی آموزشی اعضای هیئتهای اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا شهرستان پاکدشت ظهر یکشنبه با حضور قربانعلی مقبلی فرماندار شهرستان پاکدشت و رئیس حوزه انتخابیه شهرستان، عین الله تاجیک معاون سیاسی فرماندار پاکدشت و رئیس ستاد انتخابات، بخشداران مرکزی و شریف آباد، و دیگر اعضای هیئت اجرایی شورای اسلامی شهر و روستای این شهرستان در فرمانداری پاکدشت برگزار شد.

قربانعلی مقبلی در این نشست با اشاره به لزوم آگاهی مجریان انتخابات از قانون انتخابات گفت: تمام مجریان انتخابات از جمله اعضای هیئتهای اجرایی، هیئت نظارت، شعب و... باید با قانون انتخابات آشنا بوده و به آن تسلط کافی داشته باشند.

آموزش مستمر موجب افزایش مشاركت مردمی در انتخابات می شود

وی بر اجرای دقیق قوانین انتخابات تأکید کرد و افزود: آموزش انتخاباتی یکی از ارکان مهم و اساسی در برگزاری انتخابات بوده و از طرف وزارت کشور طرح جامعی در این زمینه تدوین و ابلاغ شده است که اجرای دقیق آن وظیفه اصلی هیئتهای اجرایی انتخابات شهر و روستاست؛ آموزش مستمر و به موقع موجب افزایش مشاركت مردمی در انتخابات و افزایش اعتماد سازی در جامعه می شود.

فرماندار شهرستان پاکدشت در ادامه به تشریح وظایف اعضای هیئتهای اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا پرداخت.

معاون سیاسی فرماندار پاکدشت و رئیس ستاد انتخابات این شهرستان نیز در این نشست گفت: برنامه آموزشی در قالب چند عنوان اصلی اعم از آشنایی با امور انتخابات، مدیریت اجرایی در امر انتخابات و آموزش راهبری سیستم جامع انتخابات، در دستور کار قرار دارد که در اختیار مجریان امر برگزاری انتخابات قرار می گیرد

عین الله تاجیک اضافه کرد: از اعضای هیئتهای اجرایی و نظارت انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان پاکدشت درخواست می کنیم تا با تعامل و همکاری با یکدیگر با جدیت انجام وظیفه کنند.