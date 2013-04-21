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۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۶:۰۲

انتشار 2 فراخوان جذب هیات علمی پزشکی در شهریور و اسفند

انتشار 2 فراخوان جذب هیات علمی پزشکی در شهریور و اسفند

مشاور وزیر ورئیس مرکز امور هیات علمی از اعلام فراخوان جذب 4000 عضو هیات علمی در شهریور و اسفند 92 خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر انوشیروان محسنی بندپی گفت: سهمیه سال 92 جذب اعضای جدید هیات علمی برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جلسه معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری 4000 نفر اعلام شد.

وی افزود: جذب این اعضا در دو مرحله در فراخوان های شهریور و اسفندماه 92 انجام می شود.

رئیس مرکز امور هیأت علمی به تکالیف قانون برنامه پنجم توسعه کشور در این خصوص اشاره کرد و گفت: طبق قانون برنامه نسبت استاد به دانشجو تا پایان برنامه باید به میزان استاندارد خود برسد که البته در این خصوص وضعیت دانشگاه های علوم پزشکی کشور هم اکنون از دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بهتر است ولی هنوز برای رسیدن به استانداردها به استاد نیاز داریم.

وی نسبت استاد به دانشجو در گروه علوم پزشکی را طبق استانداردها در مقطع کارشناسی یک استاد برای 15 دانشجو، در مقطع ارشد را یک استاد برای 6 دانشجو  و در مقطع تخصص را یک استاد برای 2 تا 3 دانشجو اعلام کرد.

کد مطلب 2037407

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