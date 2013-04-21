فاز دوم تصفیه خانه فاضلاب شوشتر اجرایی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمحمد سادات ابراهیمی ظهر یکشنبه در مراسم بهره برداری از فاز نخست تصفیه خانه فاضلاب شوشتر با حضور رئیس سازمان محیط زیست کشور با بيان اهميت اين طرح در حل مشكلات زيست محيطي و بهداشتي منطقه، مردم این شهرستان را شايسته خدمت رساني بيشتر دانست و افزود: با اجراي اين طرح يكي از آرزوهاي ديرينه مردم اين خطه برآورده مي شود.

وی از مسئولان اجرا کننده این طرح خواست از آنجایی که فواید بهره برداری از این تصفیه خانه به جز مردم شوشتر شامل حال تمامی مردم استان می شود، تا با تصویب اعتبار لازم فاز دوم این تصفیه خانه نیز هرچه سریعتر اجرایی شود.

سادات ابراهیمی ميزان توليد سرانه فاضلاب درشوشتر توسط هر نفر را 175 ليتر در شبانه روز عنوان کرد و گفت: با احداث اين تصفيه خانه تا سال 1415، 110 هزار نفر تحت پوشش طرح قرار خواهند گرفت.

تصفیه خانه فاضلاب شوشتر در زمینی به مساحت 10 هکتار احداث شده است. این تصفیه خانه که با فرآیند لجن فعال کار می کند 122 هزار مترمکعب در شبانه روز ظرفیت دارد و جمعیتی معادل 110 هزار نفر را تحت پوشش خود قرار می دهد.

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