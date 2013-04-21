به گزارش خبرنگار مهرمهران کفاش، مدیرکل سابق روابط عمومی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور کاندید شورای اسلامی شهر تهران شد.

وی پس از حضور در فرمانداری تهران وثبت نام در انتخابات شورای شهر تهران گفت: با توجه به اهمیت ویژگی و پیچیدگی موضوعات در مباحث مدیریت شهری به ویژه در کلانشهر بزرگی همچون تهران این نیاز احساس می شود تا به دور از هیجانات افرادی وارد گود شوند که نسبت به این موضوعات احاطه و شناخت کافی داشته باشند .

بیش از این کفاش به عنوان مشاور مجلس رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور فعالیت می‌کرد.