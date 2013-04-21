چالش صنایع ریلی تاخیر در انجام تعهدات شرکتهای واگن سازی است

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس عبدالعلی صاحب محمدی ظهر یکشنبه در حاشیه مراسم تحویل اولین سری از واگن های 6 محوره به شرکت توکاریل در اراک افزود: سرعت تحویل قطار با زمان بندی باید تنظیم شود چراکه در صورتیکه قراردادها طولانی مدت شود باعث ایجاد اختلاف می شود.

وی با تاکید بر رعایت سرعت ضمن حفظ کیفیت اظهارداشت: باید به کیفیت نیز توجه زیادی شود و در ساخت واگن ها از تکنولوژی های روز استفاده شود .

صاحب محمدی اظهارداشت: در کشور 7 کارخانه تولید واگن و لکوموتیو وجود دارد که شرکت واگن پارس اراک اولین کارخانه تولید کننده واگن و لکوموتیو در کشور است و در دولت نهم و دهم نیز شاهد افتتاح 3 کارخانه تولیدی بوده ایم.

وی با اشاره به این مهم که امسال سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نامگذاری شده است گفت: امروز در احداث خطوط ریلی در بالاترین روند هستیم به طوری که نسبت به 30 سال گذشته 2 برابر رشد داشته ایم.

صاحب محمدی تصریح کرد: 65 درصد ظرفیت بار در کشور مربوط به محصولات معدنی است و 90 میلیون تن مواد معدنی در کشور داریم.

وی یکی از مزیت های جابجایی ریلی را توجیه اقتصادی آن دانست و افزود: در طرح آمایش ریلی باید به گونه ای عمل شود که کارخانه ها با خطوط ریلی در یک راستا باشند و جانمایی شبکه ریلی نکته مهمی است که در دولت نهم و دهم به آن اهمیت زیادی داده شده است .

مدیر عامل راه آهن کشور گفت: برای اولین بار در کشورمدیریت بهره برداری از شبکه وتحقق بخش خصوصی سازی و بخش bot رادر صنایع ریلی عملیاتی کرده ایم.

وی با تاکید بر اینکه آمادگی کامل برای تکمیل ظرفیت کارخانه های تولیدی در کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد: در کشور برای تولید ناوگان چه به صورت باری و مسافری و حتی لکوموتیو مشکلی به جز تامین اعتبار نداریم.

مدیر عامل راه آهن کشور ادامه داد: با وجود این کمبود اعتبارها حتی یک واگن با خارج از کشور قرارداد نبستیم.

وی ادامه داد: واگن پارس بزرگترین کارخانه ریلی کشور است که بیش از 100 قرارداد ساخت واگن مسافری در حال تولید است این کارخانه ها ظرفیت های خوبی دارند باید به آنها اعتماد کرد تا بتوانیم دست به تولید داخلی بزنیم در ضمن کارخانه های تولیدی باید تمرکز بالایی روی کار داشته باشند .

صاحب محمدی در پایان افزود: ضرورت ارتقاء تکنولوژی در تولید محصولات ریلی امر واجبی است و تقریبا قطعات ساخت داخل برای تولید واگن ها 4 برابر رشد داشته است.