آتنه فقيه نصيري با پيدا و پنهان مي آيد

حميد لبخنده، كارگردان و يكي از نويسندگان متن اين فيلم تلويزيوني در گفت و گو با خبرنگار تلويزيوني " مهر" درباره اين اثر گفت: فيلم " پيدا و پنهان " مدتي است كه مراحل آماده سازي فني را سپري كرده و در حال حاضر آماده پخش است. تا جايي كه من اطلاع دارم اين فيلم هفته آينده از شبكه سه سيما پخش خواهد شد.

متن اين فيلم تلويزيوني را كه تاكنون دو بار تغيير نام داده است ( يك كلمه مانده به عشق، دام پنهان ) به صورت مشترك توسط اصغر عبداللهي و حميد لبخنده نوشته شده است، فيلم داستان زندگي زوج جواني به نام هاي ماني و ميترا را به تصوير مي كشد كه در آغاز زندگي مشتركشان از نظر مالي دچار بحران و مشكل مي شوند. ماني كه دانش آموخته رشته پزشكي است به ناچار براي حل اين مشكل در آژانس اتومبيل به عنوان راننده شب مشغول به كار مي شود. در يكي از شبها، ماني با خانم ساغري آشنا مي شود و ...





در اين فيلم آتنه فقيه نصيري، جمال اجلالي، رضا خندان، پوران دخت مهيمن، سعيد داخ، ثمينه لساني، رامين صديقيان، محمد ساربان، شهروز ابراهيمي، افسانه پاكرو، ليلا موسوي، شكوفه هاشميان، علاء محسني، ساسان بهروزيان، علي هاشمي، اصلان شاه ابراهيمي، عباس موسوي، منصور ميرزابابايي، اكبر احمدي، حسن جودكي، فرهاد رحمان زاده، علي بيك محمدي، محسن معتمدي و هنرمند خردسال نرگس سوري به عنوان بازيگران اصلي عهده دار ايفاي نقش ها هستند.





