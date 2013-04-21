سنندج میزبان یازدهمین جشنواره سراسری شعر و داستان جوان «سوره» شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی در راستای تحقق اهداف والای انقلاب اسلامی و كشف و پرورش استعدادهای برتر یازدهمین جشنواره سراسری شعر و داستان جوان سوره را در تیرماه 1392 در شهرستان سنندج برگزار می‌كند.

این جشنواره شامل بخش‌های داستان كوتاه بزرگسال، داستان بلند بزرگسال، داستان كوتاه كودك و نوجوان، شعر كودك و نوجوان، شعر نو (نیمایی و آزاد)، شعر كلاسیك، ترانه و سرود است.

آثار ارسالی باید حول محورهای انقلاب اسلامی، سبك زندگی، دفاع مقدس و مقاومت، بیداری و اخوت اسلامی، فرهنگ ، تمدن، عدالت و پیشرفت باشند.

بخش ویژه

در این دوره جشنواره شعر و داستان جوان سوره با توجه به برگزاری آن در استان كردستان بخش ویژه به شعر و داستان كردی با عنوان «ادبیات بومی» اختصاص دارد.

شرایط ارسال اثر به یازدهمین جشنواره سراسری سوره نیز به شرح زیر است:

هر هنرمند می‌تواند در بخش شعر حداكثر 6 اثر و در بخش داستان 2 اثر را ارائه كند.

هر اثر باید مجزا در قالب فایل word و با اندازه قلم 14 و نوع قلمB Mitra روی لوح فشرده و همراه نسخه چاپی ارسال شود.

برای تسهیل در امر داوری، شاعران و نویسندگان كه چند اثر دارند باید هر اثر خود را در صفحات جدا از هم چاپ و در 3 نسخه ارسال كنند.

صفحات متون باید بدون ذكر نام و مشخصات صاحب اثر ارسال شود.

درج كد رهگیری و بخش روی صفحات آثار الزامی است.

ثبت نام و دریافت كدرهگیری تنها از طریق سایت www.artfest.ir میسر خواهد بود.

مقررات عمومی جشنواره نیز در این فراخوان اعلام شده كه در زیر می‌خوانید:

حداكثر سن شركت‌كنندگان 30 سال تمام تعیین شده است.

دبیرخانه جشنواره در صورت صلاحدید آثار منتخب را با نام صاحب اثر چاپ خواهد كرد.

هر فرد می‌تواند همزمان در همه بخش‌ها شركت كند و در صورت برگزیده شدن به صلاحدید داوران تنها یك اثر از هر هنرمند به عنوان اثر برتر معرفی خواهد شد.

پس از پایان جشنواره آثار ارسالی به شركت كنندگان عودت داده نمی‌شود.

دبیرخانه جشنواره از دریافت آثار ارسال شده بعد از موعد مقرر معذور است.

حضور برگزیدگان در مراسم پایانی جشنواره الزامی است و عدم شركت به منزله انصراف از جشنواره تلقی خواهد شد.

آخرین مهلت ارسال آثار 13 خرداد ماه 1392 و زمان برگزاری جشنواره مردادماه 1392 است.

علاقه‌مندان پس از ثبت نام اینترنتی در جشنواره می‌توانند آثار خود را به دبیرخانه مركزی جشنواره‌های حوزه هنری به نشانی تهران، خیابان سمیه، نرسیده به خیابان حافظ، حوزه هنری طبقه همكف ارسال كنند.