حبیب‌اله افزونی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به کارگاه ملی پروژه مدیریت منابع آب کشاورزی حوضه پایین دست بین‌النهرین در کرج اظهار داشت: نخستین کارگاه ملی این پروژه با حضور نماینده سازمان فائو(FAO) در ایران در معاونت آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.

وی گفت: این پروژه که قرار است برای نخستین بار و به صورت کارگاه ملی در معاونت آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی ایران در این کلانشهر برگزار شود، با هدف تقویت همکاری مدیریت منابع آب کشاورزی حوضه پایین دست بین النهرین به اجرا در خواهد آمد.

مسئول اطلاع رسانی معاونت آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی همچنین با اشاره به امضاء توافق‌نامه‌ پروژه بین النهرین در سال گذشته یادآور شد: در تیر ماه سال 91 موافقت نامه‌ پروژه مدیریت منابع آب کشاورزی حوضه پایین دست بین النهرین بین کشورهای ایران، عراق و سوریه به امضاء رسید.

افزونی در ادامه یادآور شد: اولین نشست مشترک کاری در بهمن ماه سال گذشته با حضور نمایندگان ایران، عراق، ایتالیا و سازمان فائو در محل دفتر منطقه‌ای فائو در قاهره(مصر) برگزار شد که در همین راستا و به دنبال عملیاتی شدن این پروژه، اولین کارگاه ملی در ایران برپا شده است.

وی با بیان اینکه این کارگاه ملی در نشستی دو روزه و به صورت فشرده برگزار شده است، افزود: این نشست دو روزه با حضور مونا نماینده فائو در جمهوری اسلامی ایران، ماهر سلمان مشاور فنی پروژه، اعضاء عضو در واحد هماهنگی پروژه از وزارت نیرو، معاونت آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی، نمایندگان سازماند‌هی حفاظت محیط زیست، جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور، مؤسسات خاک و آب و تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی برگزار شد که در همین رابطه اعضای این نشست به بحث و تبادل نظر درباره دستور کار پروژه در سال 92 پرداختند.

به گفته وی اجرای مدیریت تقاضا، مصرف و اقتصاد آب کشاورزی در محدوده اراضی کشاورزی مورد مطالعه بوده و ظرفیت‌سازی در سه بخش کارشناسی، بهره‌برداران و مؤسسات تحقیقاتی از مهمترین نتایج مورد انتظار اجرای پروژه بین‌النهرین محسوب می شود.

افزونی در خاتمه تاکید کرد: بر اساس برنامه‌های کارگاه، بازدید گروه فنی پروژه از محل پایلوت‌های پیشنهادی در استان خوزستان انجام و نتیجه کار طی نشستی با حضور چنگلوایی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان گزارش شد.