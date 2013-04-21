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۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۶:۲۵

سرهنگ مومن خبر داد:

رشد 38 درصدی کشف مواد مخدر در گلستان 

رشد 38 درصدی کشف مواد مخدر در گلستان 

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر گلستان گفت: طي يك ماهه گذشته 134 كيلوگرم انواع موادمخدر توسط مأموران انتظامي استان كشف و ضبط شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 38 درصد رشد داشته است. 

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ موسی مومن گفت: طي اين مدت سه باند تهيه و توزيع موادمخدر متلاشي شد. 

سرهنگ مؤمن اضافه كرد: با تلاش مأموران پليس مبارزه با موادمخدر در یکماه گذشته طي اين مدت سه دستگاه خودرو و 10 دستگاه گوشي تلفن همراه قاچاقچيان توقيف شد. 
 
دستگيري دو سارق وسائل نقليه در گرگان 
 
 فرمانده انتظامي گرگان گفت: 35 فقره سرقت وسائل داخل خودرو طي يك عمليات توسط مأموران "كلانتري 11" كشف شد. 
 
سرهنگ پاسدار علي عارف نژاد گفت: متهمان كه با شكستن شيشه اتومبيل اقدام به سرقت ضبط و ديگر وسائل داخل خودرو مي كردند توسط مأموران شناسايي و طي يك تعقيب و گريز دستگير شدند. 
 
اين مقام انتظامي ادامه داد: در تحقيقات تخصصي بعمل آمده متهمان به 35 فقره سرقت اعتراف كردند كه از تمامي صحنه هاي سرقت بازسازي صحنه صورت گرفت. 
کد مطلب 2037434

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