رشد 38 درصدی کشف مواد مخدر در گلستان 

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ موسی مومن گفت: طي اين مدت سه باند تهيه و توزيع موادمخدر متلاشي شد.

سرهنگ مؤمن اضافه كرد: با تلاش مأموران پليس مبارزه با موادمخدر در یکماه گذشته طي اين مدت سه دستگاه خودرو و 10 دستگاه گوشي تلفن همراه قاچاقچيان توقيف شد.

دستگيري دو سارق وسائل نقليه در گرگان

فرمانده انتظامي گرگان گفت: 35 فقره سرقت وسائل داخل خودرو طي يك عمليات توسط مأموران "كلانتري 11" كشف شد.

سرهنگ پاسدار علي عارف نژاد گفت: متهمان كه با شكستن شيشه اتومبيل اقدام به سرقت ضبط و ديگر وسائل داخل خودرو مي كردند توسط مأموران شناسايي و طي يك تعقيب و گريز دستگير شدند.

اين مقام انتظامي ادامه داد: در تحقيقات تخصصي بعمل آمده متهمان به 35 فقره سرقت اعتراف كردند كه از تمامي صحنه هاي سرقت بازسازي صحنه صورت گرفت.