ضرورت تسریع در ساخت پروژه روگذر شهری گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر گرگان بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از این طرح با اشاره به اینکه اجرای پروژه روگذر میدان شهید قندهاری نیازمند استفاده از روش های خاصی همراه با امکانات ویژه است، افزود: نیاز به امکاناتی مانند ساختن شابلون جهت آرماتورها، جرثقیل های مخصوص، قالب های ویژه با جک های هیدرولیکی و اتاق مخصوص تهیه بتن با دیگ بخار در اجرای این پروژه مراحل نصب و آماده سازی آن را در شرایط موجود طولانی کرده است.

حسین ربیعی با بیان اینکه با فراهم آوردن امکانات و وسایل تولید قطعات پل می توان از آن در شرایط مشابه ساخت پل های منطقه استفاده کرد، اظهار داشت: در جریان این بازدید بر ضرورت تسریع احداث این پل توسط اعضای شورا تاکید شد.

رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر ادامه داد: در این بازدید همچنین اعضای شورای شهر از نزدیک پروژه بهسازی میدان ولیعصر را مورد بررسی قرار دادند.

ربیعی خاطر نشان کرد: در ادامه پروژه پایدار سازی دیواره در تپه امامرضا (کوچه 57) که به روش نیلینگ در حال اجرا است بازدید شد که استفاده از این روش با استقبال اعضای شورا مواجه گشت و بر استفاده از این روش در سایر نقاط شهر که شرایط مشابه دارند، تاکید شد.

به گفته وی در ادامه روند عملیات اجرایی پروژه فرهنگسرای شهرداری نیز مورد بازدید قرار گرفت و مراحل کار و تفکیک فضاهای انجام شده بررسی شد.

اعضای شورای شهر و شهردار گرگان در حاشیه جلسه کمیسیون توسعه و عمران از کارگاه تولید قطعات بتنی پل روگذر شهید قندهاری که برای اولین بار در گرگان به روش جدید در حال انجام است، بازدید به عمل آورده اند.