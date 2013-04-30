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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۳:۵۶

متقاضيان اعزام به لوزان سوئيس اعلام آمادگي كنند؛

اختصاص بورس دوره آموزشي روزنامه‌نگاري ورزشي به انجمن ورزشي نويسان ايران

اختصاص بورس دوره آموزشي روزنامه‌نگاري ورزشي به انجمن ورزشي نويسان ايران

با پيگيري انجمن ورزشي نويسان ايران، كميته آموزش AIPS يك فرصت آموزشي (بورسيه) به ورزشي نويسان كشورمان اعطا كرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ايسجا، بر اين اساس كليه اعضاي انجمن نويسندگان، خبرنگاران و عكاسان ورزشي ايران كه داري شرايط ذيل باشند مي توانند درخواست خود جهت بهره مندي از اين فرصت تحصيلي را به آدرس isjaregistration@yahoo.com يا شماره فكس 88433370 ارسال نمايند.
1- دارا بودن كارت داخلي 93-1392
2- دارا بودن كارت بين المللي 13-2012
3- حداكثر سن (براساس سن ثبت شده در گذرنامه) 25 سال
4- تسلط كامل به زبان انگليسي(مكالمه، خواندن و نوشتن)
5- تسلط به كامپيوتر

در صورت وصول درخواست هاي متعدد،‌ هيات رييسه انجمن از طريق كميته آموزش نسبت به مصاحبه تخصصي با متقاضيان و انتخاب يكي از آنان، گزينش لازم را انجام خواهد داد. دوره آموزشي ( بورسيه) AIPS از چهارم تا چهاردهم تيرماه در لوزان سوئيس برگزار خواهد شد و كليه هزينه هاي مربوط به اعزام و اقامت نماينده كشورمان به صورت مشترك از سوي انجمن ورزشي نويسان ايران و انجمن جهاني ورزشي نويسان تامين خواهد شد.

 

کد مطلب 2037445

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