به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ايسجا، بر اين اساس كليه اعضاي انجمن نويسندگان، خبرنگاران و عكاسان ورزشي ايران كه داري شرايط ذيل باشند مي توانند درخواست خود جهت بهره مندي از اين فرصت تحصيلي را به آدرس isjaregistration@yahoo.com يا شماره فكس 88433370 ارسال نمايند.

1- دارا بودن كارت داخلي 93-1392

2- دارا بودن كارت بين المللي 13-2012

3- حداكثر سن (براساس سن ثبت شده در گذرنامه) 25 سال

4- تسلط كامل به زبان انگليسي(مكالمه، خواندن و نوشتن)

5- تسلط به كامپيوتر

در صورت وصول درخواست هاي متعدد،‌ هيات رييسه انجمن از طريق كميته آموزش نسبت به مصاحبه تخصصي با متقاضيان و انتخاب يكي از آنان، گزينش لازم را انجام خواهد داد. دوره آموزشي ( بورسيه) AIPS از چهارم تا چهاردهم تيرماه در لوزان سوئيس برگزار خواهد شد و كليه هزينه هاي مربوط به اعزام و اقامت نماينده كشورمان به صورت مشترك از سوي انجمن ورزشي نويسان ايران و انجمن جهاني ورزشي نويسان تامين خواهد شد.



