به گزارش خبرگزاری مهر، محسن مومنی شریف در بازدید از مناطق زلزله زده شهرستان دشتی اظهار داشت: بروز حوادث در زندگی انسان امتحان الهی است و ما باید در هنگام چنین حوادثی صبر پیشه کرده و بر خدا توکل کنیم.

وی تصریح کرد: وقتی چنین اتفاقی در کشور می‌افتد، عموم مردم کشور وظیفه خودشان می دانند که ابراز همدردی کرده و در راه خدمت به مردم مصیبت دیده از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنند.

مسئول حوزه هنری کشور با اشاره به اینکه ما در این بازدید بررسی می کنیم که چه کار فرهنگی می توانیم برای این عزیزان انجام بدهیم، افزود: مهمترین کار فرهنگی بازگرداندن روحیه و نشاط به بچه ها و نوجوانان است که معمولاً در این حوادث فراموش می‌شوند.

وی گفت: قرار است که بعد از مراسم چهلم عزیزان از دست رفته در این حادثه زلزله با همکاری آقای پرستویی(بازیگر) و دکتر احمد زاده (نویسنده) و سایر هنرمندان برنامه‌هایی برای بچه‌های این مناطق داشته باشیم.

شریف تلاش برای انتقال روحیه اولیه به بازماندگان حادثه را ضروری خواند و تاکید کرد: همگان باید دست به دست هم داده تا در جبران این حادثه غم انگیز نقش به‌سزایی داشته باشند.