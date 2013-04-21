سمینار "معرفی بازار کسب و کار عراق" در خرم آباد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سلاح ورزی ظهر یکشنبه در این رابطه به خبرنگاران گفت: سمینار یک‌روزه معرفی بازار کسب و کار عراق (اقلیم کردستان) توسط اتاق بازرگانی خرم آباد برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه اتاق در نظر دارد هیئتی تجاری - بازاریابی را اواخر اردیبهشت‌ و اوایل خردادماه سال جاری به کشور عراق اعزام کند، این سمینار یک‌روزه به منظور معرفی بازار کسب و کار شمال عراق به علاقمندان برگزار می شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد افزود: این سمینار یک‌روزه ساعت 10 صبح روز سه‌شنبه سوم اردیبهشت ماه در سالن اجتماعات سازمان صنعت، معدن و تجارت استان برگزار می شود.

وی با اعلام شماره‌تلفن 30-3227929 تصریح کرد: علاقمندان برای دریافت هر گونه اطلاعات بیشتر می‌توانند با امور بین‌الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد تماس بگیرند.

دیدار هیئت رئیسه‌ اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان در خرم‌آباد

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد در ادامه سخنان خود گفت: هیئت رئیسه‌ اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان به خرم‌آباد می‌آیند تا راه‌های افزایش همکاری‌های دو جانبه‌ بازرگانی - صنعتی را مورد بررسی قرار دهند.

سلاح‌ورزی با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان 37 سال است که در ایران فعالیت دارد، افزود: پس از اعلام تمایل آنها در رابطه با حضور در خرم‌آباد ما نیز آمادگی خود را برای پذیرش هیئت رئیسه‌ این اتاق اعلام کردیم.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری‌های دو جانبه‌ی اقتصادی در شرایط کنونی، تصریح کرد: بدون شک این همکاری‌ها می‌تواند در راستای بهبود شرایط موجود مؤثر و مفید باشد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد گفت: زمان دقیق سفر این هیئت به خرم‌آباد بیاید متعاقباً اعلام می‌شود.