  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۶:۴۷

ذاكري در گفتگو با مهر:

هیئت تکواندو تربت حیدریه در خراسان رضوي برتر شد

هیئت تکواندو تربت حیدریه در خراسان رضوي برتر شد

تربت حیدریه- خبرگزاری مهر: هئیت تکواندو شهرستان تربت حیدریه عنوان هئیت نمونه، هئیت های تکواندو خراسان رضوی را كسب كرد.

حسین ذاکری رئیس هئیت تکواندو تربت حیدریه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در ارزیابی های هئیت تکواندو خراسان رضوی هئیت تکواندو اين شهرستان در سال 91 به عنوان هئیت نمونه استان انتخاب شد.

 وی گفت: کسب مقام هایی همچون نائب قهرمانی در لیگ برتر تکواندو خراسان رضوی ، قهرمانی مسابقات آزاد استان، رتبه اول بانوان در آزمونهای کمر بند وقهرمانی در تکواندو کارگران استان توسط هئیت شهرستان از افتخارات اين شهر است.

 وي افزود: همچنين هيئت تكواندو اين شهرستان پیشرفت در آزمونهای کمربند کشوری، انتخاب بهترین مربیان استان ازتربت حیدریه و وجود دو داوردرجه یک کشوری را در كارنامه خود دارد.

کد مطلب 2037454

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها