هیئت تکواندو تربت حیدریه در خراسان رضوي برتر شد

حسین ذاکری رئیس هئیت تکواندو تربت حیدریه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در ارزیابی های هئیت تکواندو خراسان رضوی هئیت تکواندو اين شهرستان در سال 91 به عنوان هئیت نمونه استان انتخاب شد.

وی گفت: کسب مقام هایی همچون نائب قهرمانی در لیگ برتر تکواندو خراسان رضوی ، قهرمانی مسابقات آزاد استان، رتبه اول بانوان در آزمونهای کمر بند وقهرمانی در تکواندو کارگران استان توسط هئیت شهرستان از افتخارات اين شهر است.

وي افزود: همچنين هيئت تكواندو اين شهرستان پیشرفت در آزمونهای کمربند کشوری، انتخاب بهترین مربیان استان ازتربت حیدریه و وجود دو داوردرجه یک کشوری را در كارنامه خود دارد.