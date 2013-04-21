تعداد داوطلبان انتخابات شوراها در دورود به 213 نفر رسید

ناصر مسيبيان در گقتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آخرين آمار ثبت نام داوطلبان براي شركت در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در شهرستان دورود در مجموع به 213 نفر رسیده است.

وي ادامه داد: اين آمار تا ساعت 13 روز يكشنبه جمع بندی شده است.

مسئول امور اجتماعی فرمانداری شهرستان دورود افزود: امروز نسبت به روزهاي گذشته داوطلبان بيشتري براي ثبت نام در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا به فرمانداري و بخشداریهای اين شهرستان مراجعه كرده اند.

مسیبیان تصريح كرد: ثبت نام از داوطلبان تا ساعت 22 امروز یکشنبه ادامه دارد.