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۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۶:۴۸

در گفتگو با مهر عنوان شد:

تعداد داوطلبان انتخابات شوراها در دورود به 213 نفر رسید

تعداد داوطلبان انتخابات شوراها در دورود به 213 نفر رسید

دورود - خبرگزاری مهر: مسئول امور اجتماعی فرمانداری شهرستان دورود آخرین آمار افراد ثبت نامی برای شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تا ظهر روز يكشنبه در این شهرستان را اعلام کرد.

ناصر مسيبيان در گقتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آخرين آمار ثبت نام داوطلبان براي شركت در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در شهرستان دورود در مجموع به 213 نفر رسیده است.

وي ادامه داد: اين آمار تا ساعت 13 روز يكشنبه جمع بندی شده است.

مسئول امور اجتماعی فرمانداری شهرستان دورود افزود: امروز نسبت به روزهاي گذشته داوطلبان بيشتري براي ثبت نام در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا به فرمانداري و بخشداریهای اين شهرستان مراجعه كرده اند.

مسیبیان تصريح كرد: ثبت نام از داوطلبان تا ساعت 22 امروز یکشنبه ادامه دارد.   

کد مطلب 2037455

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