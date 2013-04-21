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۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۷:۳۳

استفاده از سکانس‌های هوایی برای نمایش زیبایی‌های کویر در "به رنگ اقناع"

استفاده از سکانس‌های هوایی برای نمایش زیبایی‌های کویر در "به رنگ اقناع"

سازندگان فیلم تلویزیونی "به رنگ اقناع" که این روزها آماده نمایش می‌شود، برای نمایش زیبایی‌های کویر از سکانس‌های هوایی استفاده کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم تلویزیونی "به رنگ اقناع" به کارگردانی و تهیه‌کنندگی علی میری رامشه از تولیدات شبکه قرآن است و تمام تصویربرداری آن طی 25 جلسه در کاشان تصویربرداری شده و مراحل فنی کار نیز به تازگی به اتمام رسیده است.

آب و هوای خاص کویر باعث شده تصویربرداری این اثر بیش از تله‌فیلم‌های معمولی طول بکشد و حتی برای نمایش زیبایی‌های کویر، برخی از سکانس‌های "به رنگ اقناع" به شیوه هوایی تصویربرداری شده است.

این فیلم درباره جوان متمولی است که برای پیدا کردن معدنی به همراه مشاور خود راهی کویر می‌شود اما به دلیل توجه نکردن به صحبت‌های راهنما گم شده و تا حد مرگ پیش می‌رود تا اینکه...

مهدی امینی خواه، شهرام عبدلی، حسن اسدی، حسین رجایی دوست، محمدرضا غیاث‌آبادی، سعیده عرب و محمد رضایی از جمله بازیگرانی هستند که در این فیلم ایفای نقش می‌کنند.

نویسنده "به رنگ اقناع" حسین رجایی دوست، مدیر تصویر برداری سعید ستوده، مدیر تولید حسین باقریان، طراح گریم بابک شعاعی، مدیر صدابرداری علی رضا کریم نژاد، دستیار کارگردان و برنامه ریز مهدی مطلبی، طراح صحنه و لباس صادق فهیمی، آهنگساز پیروز ارجمند، تدوین حامد رضی، صداگذاری و میکس محمد رضا یوسفی و عکاس فرزاد اسدیان است.

کد مطلب 2037466

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