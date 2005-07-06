هزينه هاي جاري 104 درصد تحقق يافت؛ طرح هاي عمراني 65 درصد

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، اعتبارات طرح هاي عمراني در سال 1383 با 5/64 درصد تحقق به 63 هزار و 930 ميليارد ريال رسيده و اين درحالي است كه براساس رقم مصوب بودجه، 99 هزار و 89 ميليارد ريال بايد به اين گونه طرح ها از سوي دولت اعتبار اختصاص مي يافت.

براساس اين گزارش، اختصاص اعتبار به طرح هاي عمراني در سال 1383 نسبت به سال 1382 حدود 8/4 درصد افزايش يافته است.

اين گزارش حاكيست، اختصاص اعتبار به طرح هاي عمراني از 37 هزار و 212 ميليارد ريال سال 1381 به 60 هزار و 982 ميليارد ريال در سال 1382 رسيد كه حدود 9/63درصد افزايش نشان مي داد.

آمارهاي بانك مركزي همچنين مي افزايد: هزينه هاي جاري دولت در سال 1383 با 104 درصد تحقق بودجه اي به 231هزار و 923 ميليارد ريال رسيده است.

يعني علاوه بر اين كه دولت رقم مصوبه يعني 222 هزار و 339 ميليارد ريال را هزينه كرده كه حدود 9 هزار ميليارد ريال نيز هزينه زيادي داشته است.

براساس اين گزارش، درحالي هزينه هاي جاري دولت در سال 1383 به 231هزار و 923 ميليارد ريال رسيده كه اين رقم در سال گذشته 178 هزار و 255 ميليارد ريال بوده است.

يعني هزينه هاي جاري دولت در سال 83 نسبت به 82 حدود 30 درصد افزايش يافته است.

اين گزارش حاكيست، هزينه هاي جاري دولت در سال 1382 نسبت به 1381 نيز 2/20 درصد افزايش يافته بود.