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۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۷:۴۱

حجت الاسلام برومند:

كشاورزان پارس آباد تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي قرار گرفتند

كشاورزان پارس آباد تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي قرار گرفتند

پارس آباد – خبرگزاري مهر : نماينده مردم پارس آباد و بيله سوار در مجلس شوراي اسلامي گفت: امسال تمامي كشاورزان شهرستان هاي پارس آباد و بيله سوار تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبيب برومند بعد از ظهر يكشنبه در نشست مشترک با رئيس سازمان تامين اجتماعي استان اردبيل افزود: كشاورزان تحت پوشش مي توانند از خدمات درماني و رفاهي بيمه تامين اجتماعي استفاده کنند.

وي اضافه کرد: خوشبختانه با پیگیری های صورت گرفته بیمه كشاورزان از سال 92 تحقق یافته و از 30 درصد سهم كشاورزان، 20 درصد توسط دولت و 10 درصد توسط خود كشاورزان پرداخت می شود.

 نماينده مردم پارس آباد و بيله سوار در مجلس یادآور شد: علاوه بر کشاورزان این شهرستان تمام زارعين استان نیز می توانند جهت تحت پوشش قرار گرفتن خود و افراد تحت تکفل در بیمه تامین اجتماعی اقدام کنند.

به گفته برومند كشاورزان بيمه شده از اين پس تحت پوشش مزاياي بيمه تامين اجتماعي قرار گرفته و از خدمات آن بهره مند مي شوند.

رئیس سازمان تامين اجتماعي استان اردبيل نیز در این نشست گفت: هم اکنون بیش از 550 هزار نفر در این استان تحت پوشش خدمات بیمه تامین اجتماعی قرار داشته و بالغ بر 21 هزار نفر نیز در استان بازنشسته و مستمري بگير هستند.

پنبه ای با بیان اینکه هم اکنون 60 درصد مردم پارس آباد تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي است،یادآور شد: اين سازمان با ارائه انواع خدمات رساني از جمله درمان و سلامت افراد را تحت پوشش خود قرار داده است.

کد مطلب 2037477

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