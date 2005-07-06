زمان توزيع كارت ورود به جلسه آزمون توليمو اعلام شد

بسطامي در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر"، با بيان اين مطلب افزود : بيستمين آزمون زبان انگليسي پيشرفته (TOLIMO:E-A2005) راس ساعت 9 صبح روز جمعه هفدهم تير ماه به طور همزمان در 7 شهرستان اصفهان، بابل، تبريز، تهران، شيراز، كرمان و مشهد برگزار مي شود.

وي تصريح كرد : كارت ورود به جلسه و برگ راهنماي شركت در آزمون در روز پنجشنبه شانزدهم تير ماه با توجه به استان محل اقامت داوطلبان در حوزه هاي توزيع كارت از ساعت 8 صبح تا 12 و از ساعت 14 تا 18 توزيع مي شود.

بسطامي يادآور شد : هر داوطلب براي دريافت كارت ورود به جلسه و برگ راهنماي شركت در آزمون بايد با در دست داشتن اصل شناسنامه يا كارت شناسايي عكسدار معتبر شخصا به حوزه مربوط مراجعه نمايد.