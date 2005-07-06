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۱۵ تیر ۱۳۸۴، ۱۲:۲۷

مدير كل روابط عمومي سازمان سنجش در گفت و گو با "مهر" :

زمان توزيع كارت ورود به جلسه آزمون توليمو اعلام شد

زمان توزيع كارت ورود به جلسه آزمون توليمو اعلام شد

كارت ورود به جلسه و برگ راهنماي شركت در آزمون TOLIMO:E-A2005 شانزدهم تير ماه با توجه به استان محل اقامت داوطلبان در حوزه هاي تعيين شده توزيع مي شود.

بسطامي در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر"، با بيان اين مطلب افزود : بيستمين آزمون زبان انگليسي پيشرفته (TOLIMO:E-A2005) راس ساعت 9 صبح روز جمعه هفدهم تير ماه به طور همزمان در 7 شهرستان اصفهان، بابل، تبريز، تهران، شيراز، كرمان و مشهد برگزار مي شود.

وي تصريح كرد : كارت ورود به جلسه و برگ راهنماي شركت در آزمون در روز پنجشنبه شانزدهم تير ماه با توجه به استان محل اقامت داوطلبان در حوزه هاي توزيع كارت از ساعت 8 صبح تا 12 و از ساعت 14 تا 18 توزيع مي شود.

بسطامي يادآور شد : هر داوطلب براي دريافت كارت ورود به جلسه و برگ راهنماي شركت در آزمون بايد با در دست داشتن اصل شناسنامه يا كارت شناسايي عكسدار معتبر شخصا به حوزه مربوط مراجعه نمايد.

کد مطلب 203748

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