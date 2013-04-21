پاسخهای صابری درخصوص تجمع کارکنان استانداری/ بهترین روز عمرم بود

به گزارش خبرنگار مهر، پس از تجمع صبح یکشنبه کارکنان استانداری کهگیلویه و بویراحمد در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات و مشکلات معیشتی، بعداز ظهر امروز فرصتی پیش آمد تا برخی از خبرنگاران با حضور در دفتر استاندار از کم و کیف ماجرا مطلع شوند.

در این نشست سید حسین صابری به شرح ماوقع پرداخت و همچنین در این بین به سوالات خبرنگاران هم پاسخ گفت.

صابری در ابتدای این نشست با بیان اینکه امروز یکی از بهترین روزهای عمرش بوده، دلیل آن را رفع ابهامات موجود و روشن شدن برخی حقایق عنوان کرد.

تجمع کارکنان صنفی بود و رنگ و بوی سیاسی نداشت

وی با بیان اینکه در طول هفت ماه و 20 روزی که استانداری این استان را به دست گرفته، شبهات و اتهاماتی از سوی برخی افراد به من زده شده است، گفت: در نشست امروز با کارکنان استانداری و برخی فرمانداریها هم از من رفع اتهام شد و دستهایی که به دلایلی قصد ایجاد تفرقه و جوسازی و تضعیف مدیریت به امید رسیدن به مطامع خود بودند، رو شدند.

صابری افزود: همچنین این تجمع مقدمه ای برای برقراری ارتباط صادقانه و بیشتر با توده کارکنان استانداری و فرمانداری بود که از این جهت بهترین روز عمر من طی هفت ماه و 220 روز گذشته بود.

وی عنوان کرد: صبح که به سر کار آمدم عده ای جلوی استانداری ایستاده بودند و چون امروز جلسه ای با جمعی از اهالی یک روستا داشتم، ابتدا فکر کردم آنها هستند.

صابری افزود: در جمع تجمع کنندگان حاضر شدم و آنان را دعوت کردم تا در نمازخانه استانداری حضور یابند و حرفهای خودشان را بزنند.

استاندار در ادامه مهمترین مطالبات معترضین را پرداخت اضافه کار، کمکهای رفاهی و مسائل مادی عنوان کرد و اظهار داشت: زندگی سخت است و هزینه های آن بالاست و برخی کارکنان در این زمینه مشکلاتی دارند و به دنبال حقوق احتمالی خود بودند.

وی با بیان اینکه در 29فروردین در کمیته تخصیص آخرین وضعیت اعتباری و سهم استانداری را مشخص کردیم، بیان داشت: کتبا اعلام کردم که پس از پرداخت هزینه های پرسنلی و واجبات، معادل یک ماه پاداش به کارکنان داده شود و راهی پیدا کنید که به نیروهای قراردادی وشرکتی نیز تعلق گیرد.

صابری عنوان کرد: دیروز برخی عناصر گفتند که استاندار چک را امضا نکرده و این در حالی است که چک های مالی را استاندار امضا نمی کند و تنها در صورت نبود معاون اداری و مالی، استاندار چک امضا خواهد کرد.

استاندار با بیان اینکه اقدام کارکنان استانداری یک حرکت صنفی بود و رنگ و بوی سیاسی نداشت، گفت: برخی موضع گیری ها ناشی از ضعف اطلاعات و سوءتفاهم بوده است.

تضعیف استاندار برای کسی نان نمی شود

صابری یادآور شد: در این مدت برای رفع مشکلات معیشتی کارکنان از هیچ کوششی دریغ نکردم و هفته گذشته دستور دادم معادل یک ماه حقوق به همه نیروهای رسمی، پیمانی، شرکتی و قراردادی پاداش داده شود.

وی افزود: اضافه کاریهای ناعادلانه 30تا 40 نفر از کارکنان کم شدند و پول کمی که وجود داشت را بیشتر به نیروهای رده های پایینتر دادم و منتی هم برآنها ندارم.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: در خصوص مطالبات ایثارگران و بازنشستگان هم سوالاتی شد که من گفتم خودم اصرار دارم که پرداخت شوند و از آنها خواستم خودم وکیل ایثارگران و بازنشستگان باشم.

وی با اشاره به وجود برخی ذهنیت ها در بین کارکنان استانداری نسبت به استاندار، گفت: ریشه برخی ذهنیت ها عده ای هستند که هر اتفاقی در استاندار می افتد را گردن استاندار می اندازند.

صابری افزود: این افراد منافع بیرونی و درونیشان به خطر افتاده و دنبال تضعیف استاندار هستند و فکر می کنند این برایشان نان می شود.

صابری با بیان اینکه اهل رفیق بازی نیستم و مسائل سیاسی را در پرداختها دخیل نداشته ام، گفت: هیچ گاه در تصمیم گیریهای مدیریتی جناح بندی های سیاسی را دخالت نمی دهم.

وی در پایان تصریح کرد: تجمع امروز نهایت استقلال و آزادی را در جمهوری اسلامی نشان می دهد.