درگذشت بازيگر نقش مائو

به گزارش خبرنگار سينمايي مهر، گو يو شنبه گذشته و بر اثر حمله قلبي از دنيا رفت و مراسم تشييع جنازه اش ديروز در استان جنوبي گوانگدونگ برگزار شد. گو يو نخستين بار در سال 1978 به نقش مائو ظاهر شد و پس از آن در بيش از 84 فيلم سينمايي و مجموعه تلويزيوني اين نقش را تكرار كرد. گفته مي شود علت حمله قلبي احتمالاً گرماي هوا و خستگي مفرط يو بوده است.

گو با نام اصلي هو شيزو، كودكي يتيم بود كه در سال 1949 به عضويت ارتش چين درآمد. اما سالها بعد به دستور فرمانده خود ژنرال يي جيانينگ به بازيگري روي آورد و به عقيده بسياري از كارشناسان سينمايي چين به هنرپيشه اي بسيار موفق تبديل شد. زندگي و حرفه او با كسب تجارب بيشتر در عرصه بازيگري دستخوش تغيير و تحول شد و گو حدود 600 عكس از زندگي روزانه مائو جمع آوري كرد تا هر چه بهتر اين رهبر فقيد را بر پرده سينما و تلويزيون جان ببخشد.

لو كي، بازيگر نقش دنگ شيائوپينگ فقيد، در توصيف گو گفت: "مرگ او ضايعه اي بزرگ براي سينماي چين است. بازي گو عميقاً در جان و دل مخاطبانش ريشه داشت."



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