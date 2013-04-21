فریاد الله اکبر در صحرای طبس طنین انداز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر یکشنبه در جلسه ای که در فرمانداری طبس گرفته شد با حضور مسئولان بعضی از دستگاههای اجرایی کمیته های ستاد 5 اردیبهشت تشکیل و درجهت هرچه بهتر باشکوهتر برگزاری مراسم پنجم اردیبهشت سالروز شکست مفتضحانه امریکای جنایتکار در صحرای طبس تصمیم گیری شد.

برنامه ریزی در جهت برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری ، برگزاری مراسم در شب وقوع حادثه در امام زاده طبس و بیان خاطرات توسط شاهدان عینی واقعه طبس ، آیین سجده گزاری و نماز شکر در امام زاده طبس، فضا سازی محیطی خصوصا مسیر طبس تا مسجد شکر محل شکست مفتضحانه آمریکا از جمله تصمیماتی بود که در این جلسه گرفته شد.

بر اساس برنامه ریزی انجام شده 1400 نفر در صحرای طبس حضور خواهند داشت و در این برنامه کاردارهای سفارتهای کشورهای مختلف نیز دعوت شده اند.