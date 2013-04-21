"صدای پای باران" به پایان راه تصویربرداری رسید

مجید اسماعیلی تهیه‌کننده "صدای پای باران" درباره داستان این تله‌فیلم به خبرنگار مهر گفت: داستان این فیلم به کارگردانی محمد حمزه‌ای درباره یک زوج جوان است که در اثر تصادف زن دچار ناشنوایی می‌شود و این مسئله باعث از بین رفتن اعتماد به نفس او و مشکلاتی در گفتار و همچنین روابط خانوادگی‌اش می‌شود.

وی افزود: بخشی از تصویربرداری در تهران و بخش‌هایی از آن در شمال کشور انجام شده است و الهیه، اشرفی اصفهانی،‌ دریا، جنگل، بازار فرش فروشی، بیمارستان و خیابان لوکیشن‌هایی هستند که تصویربرداری کار طی 20 جلسه در آنها انجام شده است.

اسماعیلی یادآور شد: ضبط دو روز دیگر نیز به پایان می‌رسد. صداگذاری و تدوین نیز حدود یک ماه طول می‌کشد.

مریم بوبانی، بهار کاتوزی، سینا سعیدیان، احسان امانی، بهارک صالح نیا و سیامک ادیب بازیگران "صدای پای باران" هستند.

تهیه‌کنندگان این فیلم کامران مجیدی و مجید اسماعیلی، دستیار یک و برنامه ریز امیر رونقی، تصویر بردار محمد رسولی، گریم محمود اسمانی، مجری طرح و مدیر تولید امیر عبدی، طراح صحنه و لباس مرتضی پورحیدری، تدوین سجاد پهلوان زاده، ساخت موسیقی مسعود سخاوت دوست، صداگذار و ترکیب صدا آرش قاسمی، صدابردار مسیح سراج و عکاس علی حمیدنژاد است.

احتمال دارد این فیلم تلویزیونی در روز جهانی ناشنوایان از شبکه یک روی آنتن برود.