  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۸:۰۹

بازتاب مشکلات ناشنوایان در یک تله‌فیلم

"صدای پای باران" به پایان راه تصویربرداری رسید

"صدای پای باران" به پایان راه تصویربرداری رسید

تله‌فیلم "صدای پای باران" به کارگردانی محمد حمزه‌ای با موضوع مشکلات ناشنوایان به تهیه‌کنندگی مجید اسماعیلی و کامران مجیدی در حال تولید است.

مجید اسماعیلی تهیه‌کننده "صدای پای باران" درباره داستان این تله‌فیلم به خبرنگار مهر گفت: داستان این فیلم به کارگردانی محمد حمزه‌ای درباره یک زوج جوان است که در اثر تصادف زن دچار ناشنوایی می‌شود و این مسئله باعث از بین رفتن اعتماد به نفس او و مشکلاتی در گفتار و همچنین روابط خانوادگی‌اش می‌شود.

وی افزود: بخشی از تصویربرداری در تهران و بخش‌هایی از آن در شمال کشور انجام شده است و الهیه، اشرفی اصفهانی،‌ دریا، جنگل، بازار فرش فروشی، بیمارستان و خیابان لوکیشن‌هایی هستند که تصویربرداری کار طی 20 جلسه در آنها انجام شده است.

اسماعیلی یادآور شد: ضبط دو روز دیگر نیز به پایان می‌رسد. صداگذاری و تدوین نیز حدود یک ماه طول می‌کشد.

مریم بوبانی، بهار کاتوزی، سینا سعیدیان، احسان امانی، بهارک صالح نیا و سیامک ادیب بازیگران "صدای پای باران" هستند.

تهیه‌کنندگان این فیلم کامران مجیدی و مجید اسماعیلی، دستیار یک و برنامه ریز امیر رونقی، تصویر بردار محمد رسولی، گریم محمود اسمانی، مجری طرح و مدیر تولید امیر عبدی، طراح صحنه و لباس مرتضی پورحیدری، تدوین سجاد پهلوان زاده، ساخت موسیقی مسعود سخاوت دوست، صداگذار و ترکیب صدا آرش قاسمی، صدابردار مسیح سراج و عکاس علی حمیدنژاد است.

احتمال دارد این فیلم تلویزیونی در روز جهانی ناشنوایان از شبکه یک روی آنتن برود.

کد مطلب 2037492

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها