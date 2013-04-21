"ملك سليمان" تنها شاهكار استراتژيك ايراني با موضوع آخرالزمان

به گزارش خبرنگار مهر، محسن قدیمی باقرآباد عصر يك شنبه در جمع 85نفر از پژوهشگران عرصه مهدویت استان خراسان رضوی گفت: تا امروز ملک سلیمان شاهکار فیلم آخرالزمانی ما بوده است که این ضعف است.

قدیمی باقرآباد بيان کرد: گفتمان سازی مهدوی مهم و حائز اهمیت است که متاسفانه به دلیل عدم ورود نوجوانان و جوانان در این عرصه وظیفه خطیر به خوبی انجام نشده است.

محسن قدیمی اشاره کرد: غرب و جریان فراماسونری دامن به آخرالزمان زده است و قصد دارد این واقعه را به تاخیر بیاندازد.

این پژوهشگر عرصه مهدویت بيان کرد: متاسفانه برخی مراکز جوانان را می رانند و مهدویت را با نگاه فلسفی و فقهی سنگینی به جامعه عرضه می کنند که بازتاب آن روی آوردن این همه نوجوان و جوان در زمینه کلوپ ها و گروه های رپ است.

وی با بیان اینکه فرهنگسرای انتظار شهرداری جایی شده است برای برگزاری کلاس های پزشکی افزود: میلیون ها تومان پول شهروندان بنام فرهنگسراها هزینه می شود که طبعا خروجی هم ندارد.

مشاور امور فرهنگی دبیر مجمع مهدی یاوران استان خراسان تصریح کرد: مبحث مهدویت موضوع یک جامعه و حکومت است که باید به تمام ابعاد آن توجه شود .

قدیمی با بيان اينكه عدم استفاده از شیوه های نو برای انتقال فرهنگ اسلامی ظلم به اسلام است افزود: امروز می توان با استفاده از رایتل کلاس های اساتیدی که در قم هستند را به راحتی در مشهد دید و شرکت کرد چرا باید آن را طرد کنیم استفاده صحیح را به مردم یاد دهیم.

قدیمی بیان كرد: با تاسیس صدها کانون و موسسه مهدوی نمی توان نام جامعه ای را مهدوی گذاشت بلکه باید کار مهدوی کرد.

وی با بیان اینکه عده ای یاد گرفته اند هر شکلی را می بینند به شیطان پرستی ربطش می دهند و همه را ماسونری می بینند ادامه داد این غلط است چون نماد شناسی قواعد دارد و هر 33ماسونری نیست.

قدیمی یادآورشد: قرآن و دین اسلام نمادگرا ترین دین الهی است که متاسفانه ما به آن توجه ای نداریم و گاهی اوقات سلطه گران نماد های ما را بنام خود غالب می کنند همانطور که آبلیسک که برای ماسون ها مقدس است و نماد ابلیس است ما چندین هزار سال است که در حج به آن سنگ می زنیم.

قدیمی افزود: متاسفانه خیلی از باور های ما درباره امام عصر و آخرالزمان باورهایی است که از سوی ماسون ها برای ما جا افتاده است و دیگاه ماسونری را بجای دیدگاه شیعه به ما تحویل دادند که این امر خطرناکی برای جوانان است.