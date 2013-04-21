اعتراف سارق سیم و کابل برق به 25 فقره سرقت در پاکدشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فرهاد قدسی افزود: در پی وقوع چند فقره سرقت سیم و کابل برق، موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.

وی بیان داشت: مأموران پس از فعال سازی منابع و مخبرین و اقدامات پلیسی موفق به شناسایی و دستگیری متهم به هویت "اصغر- چ" شدند.

این مقام انتظامی ادامه داد: پس از انتقال متهم به اداره آگاهی تحقیقات از وی انجام شد که در نهایت وی به 25 فقره سرقت سیم و کابل برق و فروش آن به دو خریدار اموال سرقتی اعتراف کرد.

وی با اشاره به دستگیری دو مالخر اموال مسروقه تصریح کرد: طی هماهنگی با شرکت توزیع نیروی برق شهرستان، نقاطی که سیم و کابل برق به سرقت رفته بود شناسایی و متهم به همراه پرونده متشکله تحویل مراجع قضایی شد.

شک پلیس کیف قاپ تحت تعقیب را گرفتار قانون کرد

سرپرست کلانتری 172 عبدالعظیم از شناسایی یک سارق کیف قاپ در میدان "بشارت" ‌خبر داد و گفت: متهم طی یک تعقیب و گریز پلیسی بازداشت شد.

سرگرد منصور زمانی افزود: در راستای اجرای طرح امنیت محله محور مأموران این یگان هنگام گشتزنی در میدان " بشارت " شهر ری بودند که به موتورسواری که در حال پرسه زدن بود، مشکوک شدند.

وی عنوان داشت: مأموران بعد از استعلام از مرکز پیام متوجه شدند از موتورسوار در خصوص کیف قاپی چند روز قبل شکایت شده است، مأموران بلافاصله برای بررسی موضوع وارد عمل شده و به او دستور توقف دادند اما موتورسوار به محض مشاهده واحد گشت فرار را بر قرار ترجیح داده و متواری شد.

سرپرست کلانتری 172 اضافه کرد‌: با فرار متهم عملیات تعقیب و گریز پلیسی آغاز شد، متهم بدون توجه به اخطار پلیس همچنان به فرار خود ادامه می دانند که طی یک تعقیب و گریز پلیسی مأموران موفق شدند موتورسیکلت را متوقف و متهم را که پیاده قصد فرار داشت را دستگیر کنند.

وی عنوان کرد: در بازرسی از متهم که "امیر رضا" ‌نام داشت، دو دستگاه تلفن همراه، یک قبضه چاقو، تعدادی ابزار آلات سرقت کشف شد،‌ مأموران متهم را به همراه اموال مکشوفه برای تکمیل پرونده و تحقیقات بیشتر به کلانتری انتقال دادند.

توقیف یک کامیونت حامل سوخت قاچاق در بزرگراه " تهران - قم"

رئیس کلانتری 176 حسن آباد از دستگیری یک قاچاقچی در بزرگراه "تهران - قم"‌ خبر داد و گفت: از خودروی متهم پنج هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف و ضبط شد.

سرگرد حسین حسین زاده افزود: در راستای اجرای طرح امنیت محله محور مأموران گشت کلانتری هنگام گشتزنی در بزرگراه تهران - قم بودند بودند که به وضعیت سرنشین یک خودروی سواری هیوندا مشکوک شده و برای بررسی به راننده دستور توقف دادند.

وی عنوان کرد: راننده به محض مشاهده واحدگشت و بدون توجه به اخطار پلیس بر سرعت خود افزود و فرار را بر قرار ترجیح داده و متواری شد، با فرار متهم عملیات تعقیب و گریز پلیسی آغاز شد که طی مسیر کوتاهی مأموران موفق شدند، خودرو را متوقف کنند.

کلانتر176 حسن آباد ادامه داد: با توقف خودرو راننده قصد فرار داشت که با سرعت عمل به موقع مأموران بازداشت شد،‌ با حرفهای ضد و نقیض متهم مأموران مظنون شده و اقدام به بازرسی خودروی مذکور کردند که پنج هزار لیتر گازائیل قاچاق کشف شد.

وی بیان داشت: در بازجوییهای اولیه از متهم که "محمد" نام داشت او به جرایم خود مبنی بر قاچاق از یکی از شهرستانها به تهران اعتراف کرده که مأموران او را برای تکمیل پرونده و تحقیقات بیشتر در خصوص جرایم احتمالی دیگر به کلانتری انتقال دادند.

اعترافات سارق منزل به پنج فقره سرقت

رئیس کلانتری 173 امین آباد از دستگیری یک سارق منزل در محدوده امین آباد خبر داد و تصریح کرد: متهم تا کنون به پنج فقره سرقت منزل اعتراف کرده است.

سرگرد حسین امیری افزود: مأموران گشت انتظامی این کلانتری هنگام گشتزنی در محدوده مذکور بودند که متوجه رفتارهای مشکوک مردی شده و افسر گشت برای رفع ظن خود به وی مراجعه کرد.

وی اظهار داشت: مرد مشکوک به محض دیدن مأمور پلیس از محل فرار کرد که این امر به تعقیب وی منجر شده و مأموران ظرف چند دقیقه او را که سعی داشت با استفاده از تاریکی شب در یک ساختمان نیمه کاره پنهان شود، دستگیر کردند.

این مقام انتظامی ادامه داد: این اقدام برای چند دقیقه سارق را از دید مأموران پنهان کند اما این وضعیت زیاد طول نکشیده و مأموران دریافتند که به احتمال زیاد این سارق تحت تعقیب در خانه نیمه ساز پنهان شده و برای همین بخشها و طبقات مختلف آن را مورد بازرسی و جستجو قرار دادند.

وی یادآور شد: دقایقی بعد مأموران موفق شدند متهم را که زیر پله های مخفی شده شده بود را دستگیر کردند، در بازرسی از متهم که "مجید" نام داشت یک عدد حلقه طلا،‌ یک زنجیر پلاک طلا، تعدادی لباس، مبلغ 850 هزار تومان وجه نقد، دو حلقه النگو، ‌یک جفت گوشواره و دو عابر بانک به نام "فاطمه" کشف شد.

کلانتر 173 امین آباد اضافه کرد: مأموران متهم را به همراه اموال مکشوفه برای تکمیل پرونده و تحقیقات بیشتر در خصوص جرایم احتمالی دیگر به کلانتری انتقال دادند.

وی تصریح کرد: با انتقال متهم به کلانتری او مورد بازجویی قرار گرفت که طی آن مشخص شد او سابقه دار است و چندین مرتبه به اتهام سرقت بازداشت شده است متهم تا کنون به پنج فقره سرقت منزل اعتراف کرده است.