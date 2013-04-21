ردپای کارمند دفترخانه در کلاهبرداری هزار و 650 متر زمین

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار احمد شرف اظهار داشت: اسفندماه سال گذشته مردی با حضور در پلیس اطلاعات وامنیت عمومی با ارائه شکوائیه قضائی،از یک زن ومرد به اتهام جعل سند قطعه زمین هزار و 650 متری وتفکیک آن به ۹ قطعه زمین وفروش این قطعات شکایت کرد، در تحقیق از شاکی معلوم شد او هنگام فروش زمینش متوجه شده افرادی با معرفی خود به عنوان مالکان قطعات زمین فوق درحال احداث درآنجا هستند وهرکدام بابت خرید زمینها از ۳۰ تا صد میلیون تومان به فروشندگان پرداخت کرده اند در پی این شکایت با تحقیق از خریداران زمین شاکی معلوم شد آنها در دام یک زن ومرد گرفتار شده اند.

این مسئول عنوان کرد: با اطلاعات به دست آمده و چهره نگاری از متهمان هر دو چند روز بعد دستگیر شدند و معلوم شد مرد فروشنده یک معتاد بوده و متهم زن نیز خانه دار است و هیچ کدام نمی دانستند که مالک زمین فرد دیگری بوده و مردی آنها را فریب داده است، در ادامه تحقیقات پلیس مشخص شد مردی با ادعای اینکه قطعه زمین به وی به ارث رسیده به دلیل حضور درخارج از کشور نمی تواند به آنها ملحق شود در قبال دادن یک تا سه میلیون تومان از آنها خواسته بود نقش آن وارث را بازی کنند و برای فروش زمین تفکیک شده به دفترخانه بیایند که هر دو پذیرفته اند بدون آنکه بدانند وی کلاهبردار است.

وی افزود: برای هر دو متهم قرار قانونی صادر و جستجو برای دستگیری مرد کلاهبردار آغاز شد تا اینکه روزهای پایانی فروردین امسال، ماموران پلیس اطلاعات وامنیت عمومی متوجه شدند کارمند یک دفترخانه نیز با متهم فراری همدست بوده است که وی را در شهرستان ملارد شناسائی و دستگیر کردند، متهم با انتقال به مرکز پلیس به همدستی با مرد کلاهبردار فراری اعتراف کرد.

سرهنگ شرف گفت: این کارمند خطاکار با اشاره به نحوه آشنایی اش با مرد کلاهبردار گفت: "برای پیگیری کارهای دفترخانه به اداره ثبت املاک واسناد می رفتم تا اینکه یک روز در این اداره با متهم فراری بنام حمید آشنا شدم او با پیشنهاد پرداخت ۲۰۰ میلیون ریال بابت در اختیار گرفتن اطلاعات یک قطعه زمین در شهریار، مرا وسوسه کرد و من نیز قول همکاری دادم، پس از دریافت اطلاعات صاحب زمین و تفکیک آن به ۹ قطعه به کمک یک زن و مرد، زمینها را به قیمت صدها میلیون تومان به چند نفر فروختم" در پی اظهارات این متهم مرد کلاهبردار تحت تعقیب قرار گرفت تا سرانجام دو روز پیش دستگیر وبه مرکز پلیس منتقل شد.

رئیس پلیس اطلاعات وامنیت عمومی فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران ادامه داد: مرد کلاهبردار در بازجوئی اعتراف کرد مشخصات زمین شاکی و زمینهائی را که صاحبانشان در شهرستان یا خارج از کشور زندگی می کنند صاحب یک بنگاه ملکی به وی داده و او نیز آنها را در اختیار کارمند قرار داده است متهم درحالی کلاهبرداری هایش را انکار می کرد که زن و مردی که در فروش زمین شاکی با متهم همدست بودند او را به عنوان کلاهبردار اصلی معرفی کردند.

وی گفت: در ادامه صاحب بنگاه ملکی هم توسط پلیس دستگیر و برابر حکم قضائی صادره، برای متهمان قرار قانونی صادر شد و تحقیقات پلیس در این راستا ادامه دارد.

مؤثرترین راهکار برای کاهش تصادفات رانندگی، فرهنگ سازی است

رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران فرهنگ سازی رفتار ترافیکی و آموزش فرهنگ ترافیک را مؤثرترین راهکار کاهش تصادفات عنوان کرد و اظهار داشت: امروزه حوادث رانندگی به مشکلی در جامعه تبدیل شده که هر ساله هزینه های مستقیم و غیر مستقیم نظیر هزینه های درمان، نگهداری معلولان و بی سرپرستی خانواده ها را به جامعه و خانواده ها تحمیل می کند.

سرهنگ رضا جعفرنیا با اشاره به نقش موتورسواران در حوادث رانندگی افزود: راکبان متخلف موتورسیکلت علاوه بر این که به شکلهای مختلف موجب سلب آسایش مسافران درون و برون شهری می شوند با بی توجهی به مقررات و اصول ایمنی خود را در مرز حادثه نگه می دارند.

این مسئول بی احتیاطی و عدم توجه به قوانین راهنمائی و رانندگی عامل بسیاری از حوادث دانست و بیان کرد: مؤثرترین راهکار کاهش تصادفات و سوانح رانندگی، فرهنگ سازی رفتار ترافیکی و آموزش فرهنگ ترافیک است، فرهنگ سازی از دروان کودکی تا پایان عمر ماندگار خواهد بود و برای یادگیری علوم و مسائل مختلف به اقشار جامعه باید از این فرصت ها استفاده کرد.