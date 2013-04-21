افتتاحيه مسابقات فوتبال نونهالان آسیا در آرامگاه فردوسی برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر سهمی عصر يك شنبه در جمع خبرنگاران اظهار كرد: طبق برنامه‌ریزی به عمل‌آمده و هماهنگی با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خراسان رضوی، آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی عصر دوشنبه میزبان بیش از 150ورزشکار داخلی و خارجی حاضر در مسابقات فوتبال قهرمانی نونهالان آسیا خواهد بود.

وی با بیان اینکه این مراسم همراه با برنامه‌های بومی و سنتی استان خواهد بود، ياداور شد: رژه تیم‌های شرکت کننده، برافراشته شدن پرچم مسابقات و سخنرانی دکتر شامل کامل نماینده ویژه کنفدراسیون فوتبال آسیا از مهم‌ترین بخش‌های مراسم افتتاحیه خواهد بود.

سهمی افزود: بر اساس دعوت‌های به عمل آمده، مهندس پژمان شهردار مشهد، حسین غضنفری ناظر داوری مسابقات به همراه برخی مدیران فدراسیون فوتبال، مدیرکل ورزش و جوانان و تنی چند از مقامات مسئول خراسان رضوی در آیین افتتاحیه این مسابقات حضور خواهند داشت.

مسابقات فوتبال قهرمانی نونهالان آسیا با حضور 5 تیم ایران، قرقیزستان، هندوستان، ترکمنستان و پاکستان از 29 فروردین‌ماه لغایت 10 اردیبهشت‌ماه سال جاری به میزبانی مشهد مقدس و در ورزشگاه‌ ثامن‌الائمه(ع) برگزار خواهد شد.