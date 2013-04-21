ناتوانی رژیم صهیونیستی در برخورد با بحران سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه عربی الحیات چاپ لندن در مطلبی با عنوان ناتوانی اسرائیل از برخورد با اوضاع سوریه آورده است: کارشناسان و مسئولان امینتی اسرائیلی درباره فرو رفتن در بحران کنونی در سوریه هشدار داده اند.

این روزنامه می نویسد: برخی کارشناسان رژیم صهیونیستی از ناتوانی این رژیم در ترسیم و تعیین حوادثی که منطقه شاهد آن است و چگونگی مقابله با چالشهای فزاینده خبر داده اند و هر گونه اقدام در جولان یا مناطق دیگر را عاملی برای فرو رفتن اسرائیل در بحران سوریه دانسته اند.

این کارشناسان بر این باورند: احدی نباید تصور کند که اقدامات نیروی هوایی برای آرامش در جبهه های مختلف کافی به نظر می رسد زیرا اوضاع امنیتی و استراتژیکی در اطراف رژیم صهیونیستی پس از بهار عربی تغییر پیدا کرده است و کسی نمی دانند کدام جبهه علیه اسرائیل شعله ور خواهد شد.

الحیات می نویسد: این وضعیت رژیم صهیونیستی را در وضع نگران کننده ای قرار داده است.

این روزنامه می افزاید: اسرائیلی ها ورود القاعده و گروههای اسلامی افراطی در خط مقدم با رژیم صهیونیستی را موضوعی واقع بینانه دانسته اند.