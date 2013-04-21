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۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۷:۵۳

الحیات گزارش داد:

ناتوانی رژیم صهیونیستی در برخورد با بحران سوریه

ناتوانی رژیم صهیونیستی در برخورد با بحران سوریه

یک رسانه عربی از ناتوانی رژیم صهیونیستی در چگونگی برخورد با بحران سوریه و نگرانی این رژیم پس از بیداری اسلامی پرده برداشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه عربی الحیات چاپ لندن در مطلبی با عنوان ناتوانی اسرائیل از برخورد با اوضاع سوریه آورده است: کارشناسان و مسئولان امینتی اسرائیلی درباره فرو رفتن در بحران کنونی در سوریه هشدار داده اند.

این روزنامه می نویسد: برخی کارشناسان رژیم صهیونیستی از ناتوانی این رژیم در ترسیم و تعیین حوادثی که منطقه شاهد آن است و چگونگی مقابله با چالشهای فزاینده خبر داده اند و هر گونه  اقدام در جولان یا مناطق دیگر را عاملی برای فرو رفتن اسرائیل در بحران سوریه دانسته اند.

این کارشناسان بر این باورند: احدی نباید تصور کند که اقدامات نیروی هوایی برای آرامش در جبهه های مختلف کافی به نظر می رسد زیرا اوضاع امنیتی و استراتژیکی در اطراف رژیم صهیونیستی پس از بهار عربی تغییر پیدا کرده است و کسی نمی دانند کدام جبهه علیه اسرائیل شعله ور خواهد شد.

الحیات می نویسد: این وضعیت رژیم صهیونیستی را در وضع نگران کننده ای قرار داده است.

این روزنامه می افزاید: اسرائیلی ها ورود القاعده و گروههای اسلامی افراطی در خط مقدم با رژیم صهیونیستی را موضوعی واقع بینانه دانسته اند.

کد مطلب 2037506

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