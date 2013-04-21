200 کیلومتر از شبکه انتقال آب در سراوان و خاش تخریب شد

ابوالفضل صدرائیه در گفتگو با مهر گفت: از میزان 665 کیلومتر طول شبکه انتقال آب شرب به شهرهاي سراوان و خاش بیش از 30 درصد از خطوط انتقال تخریب شده است.

وی با بیان اینکه زمین لرزه اخیر خسارت های فراوانی را بر تاسیسات نگهداری و خطوط انتقال آب وارد کرده، افزود: در همین راستا ساختمان هاي اداري شرکت آبفا در شهرهاي خاش، سراوان، سوران و زابلی دچار خسارات جدی شده است.

وی گفت: زمین لرزه اخیر همچنین موجب ایجاد خسارت در ايستگاه پمپاژ آب در شهر خاش و تخریب آزمايشگاه هاي شهر های مناطق زلزله زده شد.

وي گفت: بر اثر زلزله و به دلیل قدمت بالای تاسیسات ذخیره سازی مخازن بتنی آب شرب در خاش و سراوان ترک برداشته و موجب نشت آب شده است.

وی با بیان اینکه به طور موقت نسبت به رفع نشتی از مخازن ذخیره سازی اقدام شده، افزود: وقوع زمین لرزه همچنین موجب ریزش تعداد ٢٣ حلقه چاه از مجموع چاهاي برداشت آب در منطقه شده است.

وي گفت: به دلیل اینکه منابع آب زيرزميني در این منطقه از چاهاي آب شرب و از نوع حفاری با دست است لذا ریزش این چاه ها موجب کاهش آبدهی شده است.

وی افزود: متاسفانه به دلیل ریزش دیواره چاه ها تعدادی از مجاری زیرزمینی تامین آب شرب تا زمان بهسازی از مدار بهره برداری خارج شده است.